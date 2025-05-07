Бросил юмор и сбежал в США? Куда пропал один из "Братьев Шумахеров" Цвиловский, который работал в "Квартале 95"
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Дуэт "Братьев Шумахеров" распался в 2019 году
Сергей Цвиловский — комик и актер юмористического дуэта "Братья Шумахеры", который в свое время сотрудничал со студией "Квартал 95". Вторым участников дуэта был актер Юрий Великий, который сейчас продолжает работу с "кварталовцами". В 2019 году коллектив "Братья Шумахеры" распался.
"Телеграф" расскажет, куда пропал один из "Братьев Шумахеров" актер и комик Сергей Цвиловский.
Сергей Цвиловский — что о нем известно
Сергей Цвиловский — украинский комик и бывший актер юмористического дуэта "Братья Шумахеры". Он родился в Одессе 13 июля 1978 года, сейчас ему 46 лет. Окончил Одесский морской университет и после вуза 5 лет работал в одной судоходной компании.
Юмором начал заниматься еще в студенческие годы, играл в КВН, вместе с коллегами-комиками делали шоу Comedy Morgan на одесском местном телевидении. А на большую сцену Цвиловский попал после знакомства с Владимиром Зеленским, это было в 1999 году.
Дуэт "Братья Шумахеры" появился в 2005 году. С 2008 по 2016 годы Сергей Цвиловский и Юрий Великий сотрудничали с "Квартал 95", были авторами многих номеров, выступали на сцене "Вечернего квартала" и снимались во многих телепроектах студии. Однако уже в 2019 году дуэт прекратил свое существование.
Куда пропал Цвиловский во время войны?
О жизни Сергея Цвиловского после распада дуэта "Братья Шумахеры" мало что известно. В апреле 2024 года коллега Цвиловского Юрий Великий в интервью Анатолию Анатоличу рассказал, что актер, вероятно, уехал с семьей в США.
По словам Великого, Цвиловский уехал за границу уже после начала полномасштабной войны в Украине. Однако, чем он там занимается теперь Юрий не знает, так как они не поддерживают связь.
Оказалось, что Сергей Цвиловский перестал вести соцсети. А его украинский номер телефона, по которому Великий раньше мог с ним связаться в Telegram или WhatsApp, сейчас не активный.
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