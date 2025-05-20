Старшая давно живет отдельно, а близнецы еще маленькие: как выглядят дети звезды "Квартала 95" Елены Кравец

С начала войны актриса с детьми выехала за границу, но потом вернулась в Киев

Елена Кравец — известная украинская актриса, телеведущая и бывшая звезда студии "Квартал 95". А еще она многодетная мама, которая родила старшую дочь, а потом с большой разницей в возрасте родила еще и двоих разнополых детей-близнецов. С начала полномасштабной войны артистка вместе с детьми выехала за границу, однако вскоре вернулась и теперь все они живут в Украине.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях Елены Кравец, сколько им лет и как они сейчас выглядят.

Старшая дочь Маша

Елена Кравец в 2002 году вышла замуж за Сергея Кравца, который, как и она, работал в "Квартал 95". Спустя год в молодой семье родилась дочь, которую назвали Машей. В своих интервью Елена вспоминала, что мало занималась воспитанием дочери, так как была занята карьерой, которая в то время стремительно набирала обороты. Дочь пришлось оставить с бабушкой и дедушкой.

Сейчас Марии 22 года, она давно живет самостоятельно. Еще в подростковом возрасте она с подругой жила на квартире и вместе ходили в школу. Для Елены Кравец и ее мужа это было непростое решение, однако они доверяли дочери и разрешили жить отдельно.

Известно, что в свое время Мария бросила университет после первого курса, где изучала журналистику и пиар, но поняла, что это не для нее. Сейчас Кравец-младшая работает стилистом, продает вещи украинского бренда и консультирует людей по поводу стиля. Однако, как призналась девушка, она понимает, что это не навсегда, и продолжает искать себя. Также известно, что у Маши есть бойфренд, которым они в паре уже несколько лет и живут вместе, но о свадьбе и детях пока не думают.

Отметим, что Маша в последнее время стала более публичной, чем раньше. Она принимает участие в съемках развлекательных ютуб-проектов, также записывала подкаст со звездной мамой и ведет соцсети.

Иван и Катя — младшие близнецы

В 2016 году для всех стало неожиданностью, когда Елена Кравец появилась на экранах с беременным животом. Она в то время как раз была тренером в "Лиге Смеха" и продолжала выходить на сцену даже в интересном положении.

19 июля 2016 года Кравец родила близнецов, которых назвали Иван и Катя. На тот момент актрисе было 39 лет. И как Елена призналась в одном из интервью, она родила близнецов немного поздно. Однако также поделилась, что до этого у нее было два выкидыша из-за плотного графика и стрессов.

В этом году уже скоро Ивану и Кате исполнится 9 лет. Они вернулись в Киев после выезда за границу с начала войны, ходят в школу и время от времени появляются на фото в мамином Instagram.

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