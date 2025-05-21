Кто-то от старости, а кого-то сбила машина: 10 актеров из сериала "Сваты" уже умерли, кто они

В сериале было много актеров, которые сыграли эпизодические роли, некоторые из них уже умерли

"Сваты" — популярный украинско-российский комедийный телевизионный сериал производства студии "Квартал 95". За все время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также другие телепроекты, производные от него. В съемках сериала в разные годы принимало участие большое количество актеров, особенно в эпизодических ролях. И некоторые из них уже умерли.

"Телеграф" расскажет, кто из актеров сериала "Сваты" уже умер. Большинство из них сыграли эпизодические роли в этом сериале.

Кто из актеров сериала "Сваты" уже умер?

Владимир Зельдин

Актер Владимир Зельдин умер 21 октября 2016 года. В сериале он сыграл роль отца Ольги Николаевны. Известно, что Зельдин прожил 101 год, а сниматься в кино начал еще в 1938 году.

Ольга Аросева

Маму Ольги Николаевны и супругу Зельдина Людмилу сыграла актриса Ольга Аросева. Она появлялась в эпизодах 4 и 5 сезона "Сватов". Умерла актриса на 88 году жизни 13 октября 2013 года.

Ольга Аросева

Галина Опанасенко

Роль соседки Никитичны, у которой в одной из серий Митяй и Иван украли козу, сыграла актриса Галина Опанасенко. Она умерла в 2013 году.

Александр Бондаренко

Актер Александр Бондаренко появился в сериале в роли таксиста в 6 сезоне сериала. Артист скончался во время спектакля прямо на сцене 29 января 2013 года. Ему было 53 года.

Максим Шпаковский

Он снялся в 4 сезоне сериала "Сваты" в эпизодической роли рэкетира. Шпаковский погиб в ДТП — его сбила машина в оккупированном Севастополе. На момент смерти актеру было 49 лет.

Максим Шпаковский

Иван Марченко

Актер Иван Марченко получил эпизодическую роль психотерапевта, к которому приходил главный герой Иван Будько. Это было в 6 сезоне "Сватов". Марченко скончался 1 марта 2021 года вскоре после 44-летия.

Анатолий Барчук

Барчук в "Сватах" сыграл роль свата Митяя. По сюжету они приехали на свадьбу к сыну и поменялись домами с Иваном Будько и Валюхой. Актер умер 7 июня 2015 года в возрасте 75 лет.

Олег Треповский

Актер сыграл эпизодическую роль директора хлебозавода, на котором работают Бутько в третьем сезоне "Сватов". Треповский умер 25 апреля 2018 года в возрасте 52 лет.

Олег Треповский

Владимир Турчинский

Актер появился во втором сезоне "Сватов", сыграв небольшую эпизодическую роль. Он умер 16 декабря 2009 года от инфаркта в возрасте 46 лет.

Валентин Шестопалов

В сериале "Сваты" Шестопалов сыграл друга Сан Саныча. Актер умер 22 июня 2013 года в возрасте 65 лет.

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