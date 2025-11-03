Хвалив Зеленського та відвернувся від Путіна: де зараз зірка "Сватів" Кирющенко

У 2024 році Кирющенко зняв фільм "Раша, гудбай"

Олексій Кирющенко — відомий український актор і режисер, який запам'ятався грою у серіалі "Свати". Також він активно співпрацював з колишнім актором, а тепер президентом України — Володимиром Зеленським. Зараз Кирющенко продовжує жити в Україні, як і виконавиця ролі Женьки у "Сватах" Анна Кошмал.

Що треба знати:

Кирющенко був актором і режисером серіалу "Моя прекрасна няня"

Він відмовився від російського паспорта

Кирющенко став співвласником компанії "Ел-енерго"

"Телеграф" нагадає, в яких роботах грав і працював Кирющенко як режисер, а також як склалося його життя зараз.

Що відомо про Олексія Кирющенка

Кирющенко народився у 1964 році в Харкові. Він навчався у Щукінському театральному училищі. Протягом 10 років Олексій працював актором у театрі імені Вахтангова та режисером у театрі на Таганці, театрі імені Рубена Симонова та театрі акторів Співдружності Таганки.

Олексій Кирющенко, фото з мережі

У 2004 році Кирющенко був режисером і актором ситкому "Моя прекрасна няня". У 2015 році він працював у серіалі "Слуга народу" з Володимиром Зеленським. Там Кирющенко також був актором і режисером. Тоді Олексій отримав посвідку на проживання в Україні.

Олексій Кирющенко а Володимир Зеленський, фото з мережі

Окрім цього, Кирющенко зіграв у п'ятому, шостому та сьомому сезонах серіалі "Свати". Там він втілив роль Кирила Долдонова, селянина, який потрапляє у бійки.

Де зараз і чим займається Олексій Кирющенко

У 2023 році Кирющенко став співвласником компанії "Ел-енерго", яка займається торгівлею електроенергією. Журналісти Bihus.info з'ясували, що компанія уклала контракти на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам на суму понад 750 мільйонів гривень. Найбільший контракт компанія підписала з КП "Дніпроводоканал" на 521 мільйон гривень.

Олексій Кирющенко став співвласником компанії "Ел-енерго", скриншот Bihus.info

У березні 2024 року в Україні вийшов фільм "Раша, гудбай", режисером якого став Кирющенко. У ньому пропагандистка місцевого телебачення ДНР Рита потрапляє до Ужгорода, де змінюються її уявлення про Україну. Стрічку розкритикували українці, зокрема за те, що Горлівку показали російським містом, а героїня представила себе з Маріуполя і розповідала, що сиділа під бомбами. Користувачі писали, що це зневага до людей, які важкими зусиллями виходили з окупації.

Постер фільму "Раша, гудбай"

В інтерв’ю ОBOZ.UA у січні 2025 року Кирющенко повідомив, що отримав український паспорт ще 5 років тому. Також він відмовився від російського громадянства ще до повномасштабного вторгнення. Олексій зазначив, що з 2012 року більшість часу живе в Україні. Режисер розповів, що його син є офіцером Головного управління розвідки. Одна з доньок Кирющенка мешкає в Росії, де працює у філії іноземної компанії, тоді як дві інші живуть в Україні.

Кирющенко з сином, фото з мережі

А от на запитання журналістки щодо роботи в компанії "Ел-енерго", відповів, що хотів спробувати щось інше: "А чому Ді Капріо відкриває ресторани, а П’єр Рішар займається вином? Люди ж втомилися, переключаються на щось інше".

Режисер поділився, що підтримує зв'язок з багатьма акторами із "Слуги народу", а от з путіністами з Росії не спілкується. З президентом України Володимиром Зеленським він комунікував ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Також Кирющенко назвав Зеленського "людиною епохи Відродження".

Кирющенко назвав Зеленського "людиною епохи Відродження", фото з мережі

