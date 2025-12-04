Называл Путина "хулиганом". Где сейчас звезда "Сватов" Даниил Белых и что говорит о войне "папа Жени"

В свое время россиянин даже имел квартиру в Одессе

Известный российский актер Даниил Белых в когда-то популярном, а теперь запрещенном в Украине сериале "Сваты" сыграл отца героини Жени Ковалевой, роль которой воплотила украинка Анна Кошмал.

Что нужно знать:

Даниил Белых стал популярным благодаря ролям в "FM и ребята" и "Сватах"

В 2014 году он открыто поддерживал Украину и даже купил недвижимость в Одессе

Сейчас Белых продолжает сниматься в российских проектах

Белых родился 4 декабря 1979 года в российском городе Иркутск. В 2000 году окончил Театральное училище имени Щукина. В начале карьеры снимался в рекламных роликах. В 15 лет он сыграл заметную роль в фильме "Красная вишня". Далее были сериалы "День рождения Буржуя", "FM и ребята", "Медики", "За все тебя благодарю" и другие проекты.

В 2008 году Даниил Белых воплотил роль Максима Ковалева — сына экранных героев "Сватов" Анатолия Васильева и Людмилы Артемьевой. В сериале жену актера сыграла нынешная путинистка Инна Королева.

Инна Королева, Даниил Белых и украинская актриса София Стеценко

Что говорит о войне Даниил Белых

После аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, в 2014 году Белых побывал на Одесском кинофестивале. В комментарии украинской ведущей Кате Осадчей в программе "Світське життя" россиянин заявил, что не боится приезжать в Украину и даже уже приобрел недвижимость в Одессе.

У меня квартира была за два дома от Майдана. Я это все наблюдал из своего окна. И рад, что украинцы добились своего. И я надеюсь, что и в этой войне они своего добьются. Я очень болею, держу кулаки. И все нормальные, адекватные люди, у которых мозги не превратился в телевизоре, верят, что это закончится победой Даниил Белых

Интервью Даниила Белых в 2017 году

Тогда актер даже заявил, что мог бы исполнить песню-кричалку ультрас "Путин х**ло", не опасаясь последствий для своей репутации на родине в РФ. Звезда "Сватов" уточнил, что это насмешка над "хулиганом", имея в виду диктатора Путина.

Это какая-то война одного человека. И в войне участвуют очень мало адекватных людей. У всех остальных какие-то денежные интересы, или же они "недалекие" люди. Эта песня "ла-ла-ла" снимает накал эмоций. Это просто насмешка над хулиганом, которого мир воспринимает, как хулигана. Это самая правильная позиция Даниил Белых

Несмотря на изначальную поддержку украинцев, после полномасштабного вторжения России в Украину Белых выбрал молчаливую позицию. Он ни слова не сказал об агрессии своей страны и террористической политике Путина. Сейчас он продолжает жить в РФ, сниматься в российских проектах и финансировать оккупационную армию.

Как сейчас выглядит Даниил Белых - фото

