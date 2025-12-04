Називав Путіна "хуліганом". Де зараз зірка "Сватів" Данило Бєлих і що говорить про війну "тато Жені"
Свого часу росіянин навіть мав квартиру в Одесі
Відомий російський актор Данило Бєлих у колись популярному, а тепер забороненому в Україні серіалі "Свати" зіграв батька героїні Жені Ковальової, роль якої втілила українка Анна Кошмал.
Що потрібно знати:
- Данило Бєлих став популярним завдяки ролям у "FM та друзі" і "Сватах"
- 2014 року він відкрито підтримував Україну і навіть купив нерухомість в Одесі
- Зараз Бєлих продовжує зніматися у російських проєктах
Бєлих народився 4 грудня 1979 року у російському місті Іркутськ. 2000 року закінчив Театральне училище імені Щукіна. На початку кар’єри знімався у рекламних роликах. У 15 років він зіграв помітну роль у фільмі "Красная вишня". Далі були серіали "День народження Буржуя", "FM та друзі", "Медики", "За все тобі дякую" та інші проєкти.
У 2008 році Данило Бєлих втілив роль Максима Ковальова — сина екранних героїв "Сватів" Анатолія Васильєва та Людмили Артем’євої. У серіалі дружину актора зіграла нинішня путіністка Інна Корольова.
Що говорить про війну Данило Бєлих
Після анексії Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі, у 2014 році Бєлих побував на Одеському кінофестивалі. У коментарі українській ведучій Каті Осадчій у програмі "Світське життя" росіянин заявив, що не боїться приїжджати в Україну і навіть вже придбав нерухомість в Одесі.
У мене квартира була за два будинки від Майдану. Я це все спостерігав зі свого вікна. І радий, що українці досягли свого. І я сподіваюся, що і в цій війні вони свого доб’ються. Я дуже вболіваю, тримаю кулаки. І всі нормальні, адекватні люди, у яких мозок не перетворився на телевізор, вірять, що це закінчиться перемогою
Тоді актор навіть заявив, що міг би виконати пісню-кричалку ультрас "Путін х**ло", не побоюючись наслідків своєї репутації на батьківщині у РФ. Зірка "Сватів" уточнив, що це глузування з "хулігана", маючи на увазі диктатора Путіна.
Це якась війна однієї людини. І у війні беруть участь дуже мало адекватних людей. У всіх інших якісь фінансові інтереси, або ж вони "недалекі" люди. Ця пісня "ла-ла-ла" знімає напруження емоцій. Це просто глузування з хулігана, якого світ сприймає, як хулігана. Це найправильніша позиція
Попри початкову підтримку українців, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бєлих обрав мовчазну позицію. Він ні слова не сказав про агресію своєї країни та терористичну політику Путіна. Зараз він продовжує жити у РФ, зніматися у російських проєктах та фінансувати окупаційну армію.
