Називав Путіна "хуліганом". Де зараз зірка "Сватів" Данило Бєлих і що говорить про війну "тато Жені"

Відомий російський актор Данило Бєлих у колись популярному, а тепер забороненому в Україні серіалі "Свати" зіграв батька героїні Жені Ковальової, роль якої втілила українка Анна Кошмал.

Що потрібно знати:

Данило Бєлих став популярним завдяки ролям у "FM та друзі" і "Сватах"

2014 року він відкрито підтримував Україну і навіть купив нерухомість в Одесі

Зараз Бєлих продовжує зніматися у російських проєктах

Бєлих народився 4 грудня 1979 року у російському місті Іркутськ. 2000 року закінчив Театральне училище імені Щукіна. На початку кар’єри знімався у рекламних роликах. У 15 років він зіграв помітну роль у фільмі "Красная вишня". Далі були серіали "День народження Буржуя", "FM та друзі", "Медики", "За все тобі дякую" та інші проєкти.

У 2008 році Данило Бєлих втілив роль Максима Ковальова — сина екранних героїв "Сватів" Анатолія Васильєва та Людмили Артем’євої. У серіалі дружину актора зіграла нинішня путіністка Інна Корольова.

Інна Корольова, Данило Бєлих та українська актриса Софія Стеценко

Що говорить про війну Данило Бєлих

Після анексії Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі, у 2014 році Бєлих побував на Одеському кінофестивалі. У коментарі українській ведучій Каті Осадчій у програмі "Світське життя" росіянин заявив, що не боїться приїжджати в Україну і навіть вже придбав нерухомість в Одесі.

У мене квартира була за два будинки від Майдану. Я це все спостерігав зі свого вікна. І радий, що українці досягли свого. І я сподіваюся, що і в цій війні вони свого доб’ються. Я дуже вболіваю, тримаю кулаки. І всі нормальні, адекватні люди, у яких мозок не перетворився на телевізор, вірять, що це закінчиться перемогою Данило Бєлих

Інтерв’ю Данила Білих у 2017 році

Тоді актор навіть заявив, що міг би виконати пісню-кричалку ультрас "Путін х**ло", не побоюючись наслідків своєї репутації на батьківщині у РФ. Зірка "Сватів" уточнив, що це глузування з "хулігана", маючи на увазі диктатора Путіна.

Це якась війна однієї людини. І у війні беруть участь дуже мало адекватних людей. У всіх інших якісь фінансові інтереси, або ж вони "недалекі" люди. Ця пісня "ла-ла-ла" знімає напруження емоцій. Це просто глузування з хулігана, якого світ сприймає, як хулігана. Це найправильніша позиція Данило Бєлих

Попри початкову підтримку українців, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бєлих обрав мовчазну позицію. Він ні слова не сказав про агресію своєї країни та терористичну політику Путіна. Зараз він продовжує жити у РФ, зніматися у російських проєктах та фінансувати окупаційну армію.

Як зараз виглядає Данило Бєлих — фото

