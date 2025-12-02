Укр

"Маленький" Кевин уже сам воспитывает детей: как выглядит и чем живет сегодня звезда "Один дома" (фото, видео)

Татьяна Кармазина
Маколей Калкин с женой Брендой Сонг Новость обновлена 02 декабря 2025, 11:49
Маколей Калкин с женой Брендой Сонг. Фото Телеграф, Getty Images

Со своей женой знаменитость познакомился на съёмках

Звезда культовой рождественской комедии "Один дома" Маколей Калкин изменился до неузнаваемости. Американский актер был на самом "дне", но сумел начать жизнь с чистого листа.

Что нужно знать:

  • Маколей Калкин прославился после роли в фильме "Один дома", который стал мировым хитом
  • После раннего успеха его карьера пошла на спад, а в СМИ обсуждали проблемы с наркотиками и возможную депрессию
  • Сейчас Калкин женат, воспитывает двоих детей и вновь появляется в крупных проектах

Будущий актер родился 26 августа 1980 года в Нью-Йорке в актерской семье Кита Калкина и Патрисии Бантрап. Маколей с ранних лет выступал в театре, а в 1989-м дебютировал в кино в фильме "Дядюшка Бак". Роль привлекла к юному актеру внимание, и вскоре его пригласили в проект "Один дома".

Один дома Маколей Калкин

Комедия стала мировым хитом, собрав за полгода проката 200 миллионов долларов и попав в Книгу рекордов Гиннесса как самая кассовая в своем жанре. После ошеломительного успеха "Один дома" менеджером актера стал его отец.

Маколей Калкин в детстве
Фото: Getty Images

Калкин снялся в фильмах "Добрый сынок", "Лестница Иакова", "Щелкунчик", "Поймет лишь одинокий". Однако следующие работы не имели прежнего успеха. За роли в картинах "Наравне с отцом" и "Богатенький Ричи" он получил номинации на "Золотую малину". В 1995 году мать актера ушла от его отца, обвинив его в разрушении карьеры сына.

Маколей Калкин в юности
Фото: Getty Images

Маколей поступил в манхэттенскую среднюю школу и стал значительно реже появляться на экране. Он сыграл в фильмах "Повелитель страниц", "Клубная мания", "Секс на завтрак", но и эти проекты не стали знаковыми.

Маколей Калкин фильм Секс на завтрак
"Секс на завтрак"

Со временем Калкин почти полностью отошел от кино. В СМИ обсуждали его возможную депрессию и злоупотребление запрещенными веществами — актер отрицал это, но признавал, что курит и употребляет алкоголь.

Маколей Калкин алкоголик в молодости
Фото: Getty Images

Где сейчас Маколей Калкин

В 2021 году Калкин впервые стал отцом — у него и актрисы Бренды Сонг родился сын Дакота. Их роман начался во время съемок фильма "Похмелье в Таиланде". В начале 2022 года актер сделал Бренде предложение, подарив ей кольцо с бриллиантом, а в конце того же года пара вновь стала родителями.

Маколей Калкин жена Бренда Сонг
Маколей Калкин и Бренда Сонг. Фото: Getty Images

В 2023 году он в первый раз появился на публике с супругой и сыновьями.

Маколей Калкин жена Бренда Сонг дети
Фото: Getty Images
Маколей Калкин дети
Фото: Getty Images

Среди его последних работ — сериал "Американская история ужасов: Двойной сеанс" и популярный проект "Фоллаут". Актер регулярно публикует фото в соцсетях, где за его жизнью следят более двух миллионов подписчиков.

Маколей Калкин жена Бренда Сонг
Фото: instagram.com/culkamania
Маколей Калкин
Фото: instagram.com/culkamania

