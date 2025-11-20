Называл русский не языком Путина и помогает ВСУ: где сейчас Леха из "Сватов"

Актер продолжает вести соцсети на русском

Евгений Капорин — один из самых известных украинских актеров 2000-х и звезда сериала "Сваты". После начала полномасштабного вторжения он не исчез из медиапространства, хотя и был поклонником русского языка. Теперь он стал волонтером и соучредителем благотворительных проектов.

Что следует знать

Леха из "Сватов" — Евгений Капорин — живет и работает в Украине после начала большой войны

Актер продолжает разговаривать и вести соцсети на русском и заявлял, что не считает ее "языком Путина"

Он отошел от съемок, но создал школу для актеров, а также занимается благотворительностью

Что известно о Евгении Капорине

Во скольких лентах не снялся бы Капорин, украинцы помнят его именно по роли забавного парня Лехи в "Сватах", постоянно попадающем в смешные ситуации. Кроме этого проекта, актер снялся в сериале "Село на миллион", которое в интервью упоминал как одно из самых важных в карьере.

Евгений Капорин и Анна Кошмал во время съемок "Сватов"

Капорин также принимал участие в комедии "Недотурканые" и в сериалити "Агенты справедливости". Евгений не раз критиковал условия на съемочных площадках. По его словам, до 2014 года многие украинские сериалы продюсировались за деньги из России, поэтому доминировали актеры страны-агрессорки в наших проектах.

Сериал "Деревня на миллион"

Как сообщал Капорин, участие российских актеров в проектах типа "Сватов" не всегда было об искусстве — это часто был вопрос денег и бизнеса. Часть проектов создавалась в целях прибыли и привлечения широкой аудитории.

Языковая позиция

Еще до начала полномасштабного вторжения актер говорил по-русски, но тогда это не вызывало много вопросов. Однако после 24 февраля 2022 года он продолжил использовать язык оккупанта и отстаивал свое право на это.

Евгений Капорин

По словам Капорина в интервью для 24.tv, "русский язык — это не язык Путина". По мнению актера, люди, которые говорят по-русски, делают это не потому, что это язык оккупанта, а потому, что с детства так разговаривали с родителями.

Где сейчас Евгений Капорин

Актер после начала полномасштабного вторжения начал активно заниматься волонтерской деятельностью. Также Евгений является членом благотворительного фонда, помогающего ВСУ и переселенцам. Однако продолжает вести соцсети на русском.

Евгений Капорин

Евгений начал работать медиатренером. Также он основал актерскую школу и учит людей актерскому искусству. Из последних киноработ Капорина — сериал "Голова", вышедший на телеэкраны в декабре 2024 года.

Евгений Капорин снялся в сериале "Председатель"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Валюхе из "Сватов". Татьяна Кравченко критикует не только Зеленского, но и коллег.