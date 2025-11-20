Називав російську не мовою Путіна та допомагає ЗСУ: де зараз Льоха зі "Сватів"

Актор продовжує вести соцмережі російською

Євген Капорін — один із найвідоміших українських акторів 2000-х і зірка серіалу "Свати". Після початку повномасштабного вторгнення він не зник із медіапростору, хоч і був прихильником російської мови. Тепер він став волонтером та співзасновником благодійних проєктів.

Що варто знати

Льоха зі "Сватів" — Євген Капорін — живе і працює в Україні після початку великої війни

Актор продовжує розмовляти і вести соцмережі російською і заявляв, що не вважає її "мовою Путіна"

Він відійшов від зйомок, але створив школу для акторів, а також займається благодійністю

Що відомо про Євгена Капоріна

У скількох стрічках не знявся б Капорін, українці пам’ятають його саме за роллю кумедного хлопця Льохи у "Сватах", який постійно потрапляє у смішні ситуації. Окрім цього проєкту, актор знявся у серіалі "Село на мільйон", яке в інтерв’ю згадував як одне з найважливіших у кар’єрі.

Євген Капорін та Ганна Кошмал під час знімань "Сватів"

Капорін також брав участь у комедії "Недотуркані" та у серіаліті "Агенти справедливості". Євген неодноразово критикував умови на знімальних майданчиках. За його словами, до 2014 року багато українських серіалів продюсувалися за кошти із Росії, тому домінували актори країни-агресорки у наших проєктах.

Серіал "Село на мільйон"

Як повідомляв Капорін, участь російських акторів у проєктах на кшталт "Сватів" не завжди була про мистецтво — це часто було питання грошей і бізнесу. Частина проєктів створювалася з метою прибутку й залучення широкої аудиторії.

Мовна позиція

Ще до початку повномасштабного вторгнення актор розмовляв російською, але тоді це не викликало багато запитань. Однак після 24 лютого 2022 року він продовжив використовувати мову окупанта і відстоював своє право на це.

Євген Капорін

За словами Капоріна в інтерв’ю для 24.tv, "російська мова — це не мова Путіна". На думку актора, люди, які говорять російською, роблять це не тому, що це мова окупанта, а тому, що з дитинства так розмовляли з батьками.

Де зараз Євген Капорін

Актор після початку повномасштабного вторгнення почав активно займатися волонтерською діяльністю. Також Євген є членом благодійного фонду, який допомагає ЗСУ та переселенцям. Однак продовжує вести соцмережі російською.

Євген Капорін

Євген почав працювати медіатренером. Також він заснував акторську школу і навчає людей акторському мистецтву. Із останніх кіноробіт Капоріна — серіал "Голова", який вийшов на телеекрани у грудні 2024 року.

Євген Капорін знявся у серіалі "Голова"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Валюху зі "Сватів". Тетяна Кравченко критикує не тільки Зеленського, а й колег.