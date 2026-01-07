Критикував Зеленського і зрікся рідного сина. Що дід Юра зі "Сватів" говорить про війну і куди він зник

Васильєв пішов із серіалу після четвертого сезону

В українському серіалі "Свати" зіграло багато російських акторів. У тому числі Олеся Железняк, і Анатолій Васильєв, якого глядачі запам’ятали по ролі діда Юри. Але після виходу з проєкту актор оскандалився своїми політичними заявами.

Що відомо:

Анатолій Васильєв був зіркою "Сватів", але пішов із серіалу після скандалу з режисером та критикував сценарій

"Дід Юра" підтримав анексію Криму і назвав президента України Володимира Зеленського "політичною маріонеткою"

Анатолій Васильєв — що про нього відомо

Актор Анатолій Васильєв народився 6 листопада 1946 року у Нижньому Тагілі, зараз йому 79 років. Після здобуття акторської освіти він з 1995 року працює в Театрі імені Мосради й знявся більш ніж у п’ятдесяти фільмах. Найбільшу популярність йому принесли ролі у картинах "Екіпаж" (1979) та серіал "Свати".

Анатолій Васильєв у фільмі "Екіпаж"

В українському проєкті Васильєв з’явився з першого по четвертий сезон (2008–2010), а потім пішов через конфлікт із режисером Андрієм Яковлєвим та колегою зі зйомок Федором Добронравовим. Хоча сам актор стверджував, що залишив серіал через "поверхневі жарти", а всі його пропозиції розвивати серіал інакше сценаристи не приймали.

Анатолій Васильєв зіграв діда Юру у "Сватах"

У Росії Васильєв продовжує творчу діяльність. Наразі він рідше з’являється на екрані, але іноді виступає на театральній сцені. Також актор заснував "Школу драматичного мистецтва".

Анатолій Васильєв зараз, Фото: @realanatoliyvasilyev

Нещодавно в росЗМІ з’явилася інформація, що зірка "Сватів" розірвав зв’язки зі своїм рідним сином Філіпом та онуками. Васильєв із ними не спілкується вже кілька років.

Дідусь із онуками своїми не спілкується! Він заблокував їх два чи три роки тому. Мірра народилася з дідусем в один день, а це взагалі іронія долі! Мірра вітає його щороку з днем народження, пише повідомлення в нікуди екс-дружина актор Тетяна Васильєва

Анатолій Васильєв зрікся сина та онуків, Фото: РІА Новини

Що Анатолій Васильєв говорить про війну і де він зараз

Свою позицію Анатолій Васильєв демонстрував ще до початку повномасштабного вторгнення. У 2018 році він потрапив до бази "Миротворець" за відвідування анексованого Росією Криму, пояснивши це тим, що вважає півострів "російським" й "інакше не може бути".

Анатолій Васильєв у базі "Миротворець", Фото: myrotvorets.center

Актор робив абсурдні висловлювання про Україну, стверджуючи, що з початком західної допомоги в країну нібито надійшли "інші гроші", за допомогою яких влада "перепрошивала" свідомість людей і виховувала ненависть до РФ.

Крім того, Васильєв критикував президента Володимира Зеленського, назвавши його "ворогом для Росії" та "політичною маріонеткою в чужих руках".

Причому маріонеткою зляканою, яка не просто рухається по чужій команді, але при цьому ще й удає, що все, що відбувається, це його власна ініціатива Анатолій Васильєв

Сторінку в Instagram актор не веде. Його остання публікація датована 2 січня 2025 року. Судячи з геолокації, він перебуває у Німеччині, хоча у профілі зазначено, що публікації веде команда Васильєва, яка узгоджує з ним усі публікації.

Дід Юра зі "Сватів", Фото: @realanatoliyvasilyev

