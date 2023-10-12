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"Кондратюк забирає мою зарплату": Козловський, який служить у ЗСУ, розповів про борги перед екс-продюсером

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Козловський не може нічого купити для служби, тому що практично всю його зарплату забирають за борги Новина оновлена 12 жовтня 2023, 15:29
Козловський не може нічого купити для служби, тому що практично всю його зарплату забирають за борги. Фото Соцсети

Артист чесно розповів про борги перед колишнім продюсером та пояснив, як тепер їх виплачує

Відомий український виконавець Віталій Козловський, який влітку отримав повістку та вирушив на фронт служити у ЗСУ, розповів, що наразі залишився без грошей. Справа в тому, що артист має судові провадження та борги перед своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, тому частину його зарплати у ЗСУ військова частина перераховує в рахунок боргів, а частина просто блокується та списується виконавчою службою.

Подробиці ситуації Віталій Козловський виклав на своїй сторінці в Instagram. За словами артиста, 1 млн гривень він уже виплатив Кондратюку, ще 2 залишається винен.

Як зазначив співак, "на цивілці" борги перед Кондратюком сприймалися інакше, а на службі у нього через це виникли проблеми. Адже часто бійці самі скидаються грошима на закупівлю необхідного для служби, а в артиста просто нема чим платити, адже його карта порожня, а концертів він зараз не дає.

Козловський розповів, що борги перед Кондратюком виникли не в момент його відходу від продюсера, а пізніше, коли він виконував на концертах свої старі пісні, авторських прав на які він не мав. Спроби домовитися з екс-продюсером не мали успіху, а судові розгляди тривають уже понад 10 років. І навіть прохання Віталія зупинити провадження на час його військової служби Кондратюк відкинув.

Віталій Козловський

У коментарях під постом Віталія Козловського українці накинулися на Ігоря Кондратюка зі звинуваченнями та вимогами пробачити борги з огляду на те, що Козловський на фронті.

Там же у коментарях Кондратюк відповів Козловському: "Твою зарплату забирає виконавча служба, неук. За те, що ти – рецидивіст щодо порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше".

відповідь Кондратюка

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віталій Козловський показав, як стріляє з гаубиці. Тепер артист став справжнім артилеристом.

Теги:
#Скандал #Козловський #Кондратюк