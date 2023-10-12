"Кондратюк забирає мою зарплату": Козловський, який служить у ЗСУ, розповів про борги перед екс-продюсером

Артист чесно розповів про борги перед колишнім продюсером та пояснив, як тепер їх виплачує

Відомий український виконавець Віталій Козловський, який влітку отримав повістку та вирушив на фронт служити у ЗСУ, розповів, що наразі залишився без грошей. Справа в тому, що артист має судові провадження та борги перед своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, тому частину його зарплати у ЗСУ військова частина перераховує в рахунок боргів, а частина просто блокується та списується виконавчою службою.

Подробиці ситуації Віталій Козловський виклав на своїй сторінці в Instagram. За словами артиста, 1 млн гривень він уже виплатив Кондратюку, ще 2 залишається винен.

Як зазначив співак, "на цивілці" борги перед Кондратюком сприймалися інакше, а на службі у нього через це виникли проблеми. Адже часто бійці самі скидаються грошима на закупівлю необхідного для служби, а в артиста просто нема чим платити, адже його карта порожня, а концертів він зараз не дає.

Козловський розповів, що борги перед Кондратюком виникли не в момент його відходу від продюсера, а пізніше, коли він виконував на концертах свої старі пісні, авторських прав на які він не мав. Спроби домовитися з екс-продюсером не мали успіху, а судові розгляди тривають уже понад 10 років. І навіть прохання Віталія зупинити провадження на час його військової служби Кондратюк відкинув.

У коментарях під постом Віталія Козловського українці накинулися на Ігоря Кондратюка зі звинуваченнями та вимогами пробачити борги з огляду на те, що Козловський на фронті.

Там же у коментарях Кондратюк відповів Козловському: "Твою зарплату забирає виконавча служба, неук. За те, що ти – рецидивіст щодо порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віталій Козловський показав, як стріляє з гаубиці. Тепер артист став справжнім артилеристом.