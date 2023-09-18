Тепер справжній артилерист: Віталій Козловський показав, як стріляє з гаубиці (відео)

Співак показав момент "посвяти в артилеристи"

Український співак Віталій Козловський після отримання повістки вирушив на передову. Там військовий навчився стріляти з гаубиці.

Ролик під назвою "посвята в артилеристи" 38-річний Віталій Козловський опублікував на своїй сторінці в Instagram 18 вересня 2023 року. Знаменитість зрідка ділиться подробицями своїх воєнних буднів.

Так, на відео військовослужбовець веде вогонь із артилерійської зброї. Після того, як снаряд запущений, побратим провів такий собі обряд посвяти в артилеристи. Військовий дав Козловському понюхати порох, обмазав щоки сажею і трохи вдарив його по спині порожньою гільзою зі словами "істинний артилерист".

У коментарях українці дякують Козловському за те, що захищає країну від російських окупантів. "Повага", "Ви молодець", "Хай бог вас береже": пишуть користувачі.

Реакція мережі на ролик Віталія Козловського

Нагадаємо, під час повномасштабної російсько-української війни співака Віталія Козловського мобілізували. Нині він є солдатом четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж". Після навчання військовий вирушив на фронт. Раніше виконавця відпустили на один день до Києва, але той мав відповідальний виступ.