Теперь настоящий артиллерист: Виталий Козловский показал, как стреляет из гаубицы (видео)

Певец показал момент "посвящения в артиллеристы"

Украинский певец Виталий Козловский после получения повестки отправился на передовую. Там военный научился стрелять из гаубицы.

Ролик под названием "посвящение в артиллеристы" 38-летний Виталий Козловский опубликовал на своей странице в Instagram 18 сентября 2023 года. Знаменитость изредка делится подробностями своих военных будней.

Так, на видео военнослужащий ведет огонь из артиллерийского оружия. После того, как снаряд запущен, побратим провел такой себе обряд посвящения в артиллеристы. Военный дал Козловскому понюхать порох, обмазал щеки сажей и слегка ударил его по спине пустой гильзой со словами "истинный артиллерист".

В комментариях украинцы благодарят Козловского за то, что защищает страну от российских оккупантов. "Уважение", "Вы молодец", "Пусть бог вас бережет": пишут пользователи.

Реакция сети на ролик Виталия Козловского

Напомним, во время полномасштабной российско-украинской войны певца Виталия Козловского мобилизовали. Ныне он солдат четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж". После прохождения обучения военный отправился на фронт. Ранее исполнителя отпустили на один день в Киев, но у него было ответственное выступление.