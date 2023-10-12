"Кондратюк забирает мою зарплату": Козловский, который служит в ВСУ, рассказал о долгах перед экс-продюсером

Артист честно рассказал о долгах перед бывшим продюсером и объяснил, как теперь их выплачивает

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский, который летом получил повестку и отправился на фронт служить в ВСУ, рассказал, что сейчас остался без денег. Дело в том, что артист имеет судовые разбирательства и долги перед своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, поэтому часть его зарплаты в ВСУ воинская часть перечисляет в счет долгов, а часть просто блокируется и списывается исполнительной службой.

Подробности ситуации Виталий Козловский изложил на своей странице в Instagram. По словам артиста, 1 млн гривен он уже выплатил Кондратюку, еще 2 остается должен.

Как отметил певец, "на гражданке" долги перед Кондратюком воспринимались иначе, а вот на службе у него из-за этого возникли проблемы. Ведь часто бойцы сами сбрасываются деньгами на закупку необходимого для службы, а у артиста просто нечем платить, ведь его карта пуста,а концертов он сейчас не дает.

Козловский рассказал, что долги перед Кондратюком возникли не в момент его ухода от продюсера, а позже, когда он исполнял на концертах свои старые песни, авторских прав на которые он не имел. Попытки договорится с экс-продюсером не увенчались успехом, а судовые разбирательства продолжаются уже более 10 лет. И даже просьбы Виталия остановить производство на время его военной службы Кондратюк отвергнул.

В комментариях под постом Виталия Козловского украинцы набросились на Игоря Кондратюка с обвинениями и требованиями простить долги, учитывая, что Козловский на фронте.

Там же в комментариях Кондратюк ответил Козловскому: "Твою зарплату забирает исполнительная служба, неук. За то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виталий Козловский показал, как стреляет из гаубицы. Теперь артист стал настоящим артиллеристом.