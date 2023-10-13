"Я не забираю, я возвращаю свое": Кондратюк ответил на упреки Козловского по поводу зарплаты

Экс-продюсер назвал суммы, которые получил от бывшего подопечного

Украинский продюсер и общественный деятель Игорь Кондратюк публично ответил на упреки и обвинения бывшего подопечного Виталия Козловского, который сейчас служит в ВСУ, по поводу долгов и зарплаты. Как рассказывал "Телеграф", накануне Козловский опубликовал пост в своем Instagram, в котором заявил, что экс-продюсеру перечисляют часть его военной зарплаты в счет долгов.

"Воинская часть отчисляет от моего денежного довольствия (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и штраф в госбюджет", — рассказал Виталий Козловский в своем посте.

По словам артиста, судебных производств несколько, поэтому после всех отчислений остается примерно половина, но и остатки на его карте блокирует исполнительная служба. Так что он живет практически без денег

В ответ на упреки Козловского и на хейт, который обрушился после этого поста, Игорь Кондратюк в своем Facebook заявил, что Козловский "как всегда – обманывает". По его словам, в августе он получил 4608,26 гривен, в сентябре – 4586,70 гривен. А это – 20% от нынешней зарплаты Виталия Козловского. И если у певца почти ничего не остается, то, как предполагает Кондратюк, его деньги списывают за другие долги или кредиты.

"Так что уважаемые побратимы ВК, я не забираю ни всю его зарплату, ни даже значительную часть. К тому же я не имею права запретить исполнительной службе выполнять свою работу. Читайте законы! А они говорят: я не забираю, я возвращаю свое", — заявил Игорь Кондратюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Игорь Кондратюк прокомментировал отмену концерта Лободы. Экс-продюсер считает Лободу коллаборанткой и поддерживает отмену ее концертов.