У Могилевської "дурь", а Дзідзьо завжди можна написати: Кондратюк зізнався, з ким із шоубізнесу він дружить

Телеведучий намагався зв'язатися із Дашею Астаф'євою, але не отримав відповідь від її менеджера

Відомий український продюсер і колишній ведучий легендарного шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк, який розповів, що думає про Козловського, зізнався, що давно не спілкувався із Наталією Могилевською — його колегою по шоу "Шанс". Проте, за словами шоумена, він у будь-який момент може написати Михайлу Хомі.

Також у списку тих, хто точно дасть відповідь шоумену, Андрій Хливнюк та Олександр Пономарьов. Про це Ігор Кондратюк розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Водночас телеведучий зазначив, що ні з ким із шоубізнесу він не дружить. Навіть із Наталкою Могилевською, яка була його співведучою в шоу "Шанс" у 2000-х. Кондратюк зазначив, що тоді у неї була "дурь", але зараз він зі співачкою не спілкується і навіть не слідкує за нею. Проте якби артистка запросила його на свій концерт, він би погодився.

"Коли вона була в "Шансі", у неї була така творча дурь. В сенсі "дурь" — від слова дуріти, творити, робити дивовижні речі. Вона була трохи некерована, вона була у такому статусі, що стала суперпопулярною і розуміла, що їй треба щось таке, щоб підірвало цей світ, як мінімум, українського шоубізнесу", — поділився шоумен

Ігор Кондратюк і співак DZIDZIO під час зйомок шоу "Україна має талант"

Ігор Кондратюк, Наталія Могилевська і Кузьма Скрябін

До слова, Кондратюк зізнався, що нещодавно писав менеджеру Даші Астаф'євої і так і не отримав відповідь. Він хотів попросити співачку записати привітання з днем народження для військового.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кондратюк зізнався, що він думає про Козловського. Після десятків судових баталій і стягнень із його військової зарплати, співак у прямому ефірі назвав свого експродюсера "старим очкариком", на що той ніяк не реагував тривалий час.