Закінчила університет у США з відзнакою: що відомо про єдину доньку ведучого Кондратюка

Зараз дівчині 21 рік

Колишній ведучий "Караоке на майдані", член журі "Україна має талант" та "Х-фактор" Ігор Кондратюк — не тільки шоумен та продюсер, але й батько трьох дітей. Про них він не часто розказує у медіапросторі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про доньку Ігоря Кондратюка. Поліна — наймолодша дитина телеведучого, зараз їй 21 рік.

Що відомо про доньку Кондратюка

Поліна — єдина донька продюсера. Вона народилася у 2004 році у родині, де батьки цінували самореалізацію. Її мама — Олександра, з якою Ігор Кондратюк у шлюбі вже 29 років.

Дитинство дівчина провела в Україні. Однак вищу освіту вона здобувала в США. Поліна навчалася на аероспейс інжиніринг, тобто на інженера космічних систем. Для сім’ї Кондратюків такий вибір спеціальності доньки був сюрпризом.

Днями Поліна закінчила навчання в Університеті штату Аризона (Arizona State University, США і здобула ступінь бакалавра. Дівчина навіть отримала відзнаку — престижну нагороду Moeur Award. Її можуть отримати студенти, які за вісім семестрів не отримували оцінки нижче "А".

З цього приводу Кондратюк вперше за довгий час опублікував на своїй сторінці в Інстаграм фото з донькою. "Радість і гордість розпирає!!! Моя розумна красуня! Люблю безмежно", — зазначив шоумен у дописі.

Поліна не веде публічний спосіб життя. ЇЇ сторінка в Інстаграм закрита, там немає багато підписників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Маші Єфросиніної. 20-річна донька не дозволяє мамі викладати свої фото в соцмережі, а 9-річний син нещодавно повернувся з-за кордону.