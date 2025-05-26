Окончила университет в США с отличием: что известно о единственной дочери ведущего Кондратюка

Сейчас девушке 21 год

Бывший ведущий "Караоке на майдане", член жюри "Украина имеет талант" и "Х-фактор" Игорь Кондратюк — не только шоумен и продюсер, но и отец троих детей. О них он не часто рассказывает в медиапространстве.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о дочери Игоре Кондратюке. Полина — младший ребенок телеведущего, сейчас ему 21 год.

Что известно о дочери Кондратюка

Полина – единственная дочь продюсера. Она родилась в 2004 году в семье, где родители ценили самореализацию. Ее мама – Александра, с которой Игорь Кондратюк в браке уже 29 лет.

Детство девочка провела в Украине. Однако высшее образование она получала в США. Полина училась на аэроспейс инжиниринг, то есть на инженере космических систем. Для семьи Кондратюков такой выбор специальности дочери был сюрпризом.

На днях Полина закончила обучение в Университете штата Аризона (Arizona State University, США и получила степень бакалавра. Девушка даже получила награду — престижную награду Moeur Award. Ее могут получить студенты, которые за восемь семестров не получали оценки ниже "А").

На этот счет Кондратюк впервые за долгое время опубликовал на своей странице в Инстаграм фото с дочерью. " Радость и гордость распирает!!! Моя умная красавица! Люблю безгранично", — отметил шоумен в сообщении.

Полина не ведет публичный образ жизни. Ее страница в Инстаграме закрыта, там нет много подписчиков.

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