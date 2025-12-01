Після років суду і "старого очкарика": Кондратюк зізнався, що думає про Козловського

Шоумен назвав "свинством" виконання Козловським його пісень у 2012 році

Популярний український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, якого Віталій Козловський у липні назвав "старим очкариком", заявив, що зараз не цікавиться творчістю свого колишнього підопічного. За словами шоумена, йому байдуже на образи співака у його бік.

Також Кондраюк заявив, що не знає усього, що казав про нього Козловський, а називати людей "очкарик" і "старий" — це просто некультурно. Про це телеведучий розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як повідомив Ігор Васильович, з 2012 року він повністю "забив" на Козловського, але, на думку шоумена, артист повинен був понести покарання за своє "свинство". Проте він абсолютно не цікавиться творчістю Віталія.

"Все, що відбувалося, це відбувалося тому, що він мав повнести покарання за своє свинство. Я не знаю, де він співає. Що він співає я знаю, бо я йому це все віддав", — повідомив Ігор Кондратюк

Однак телеведучий не погодився зі словами інтерв'юера про те, що "новий виток популярності артиста — це круто". Кондратюк відповів неоднозначно: "дивлячись у якого артиста".

Ігор Кондратюк. Фото: скріншот з відео

Що відомо про конфлікт Кондратюка і Козловського

Після розриву співпраці у 2012 році Козловський виконував на концертах пісні, права на які належали Кондратюку. Це призвело до судових позовів продюсера — за порушення авторських прав.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський

За рішенням суду, музикант був змушений виплатити борг у два мільйони гривень. За роки конфлікту він спробував погасити частину заборгованості — і на початку 2025-го остаточно розрахувався.На даний момент усі борги сплачені, а права на каталог пісень повернуто Козловському.

Після десятків судових баталій і стягнень із його військової зарплати, Козловський у прямому ефірі назвав Кондратюка "старим очкариком". Згодом артист вибачився частково, натякаючи, що висловлювання були сказані на емоціях.

