США, Німеччина і не тільки: Кондарюк розповів, які країни він відвідав за майже чотири роки війни

Шоумен спокійно виїжджає за кордон під час повномасштабного вторгнення

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк, який довго був учасником шоу "Що? Де? Коли?", зізнався, як часто подорожує під час війни. За останні три роки шоумен побував у США, Німеччині і Польщі, а також у нього є традиція — відвідувати чемпіонати Європи і світу з футболу, куди виходила українська команда.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Кондратюк пожартував, що на цьому він зекономив багато грошей, адже "в нас дуже недолуга збірна, яка мало куди виходила".

До Штатів Ігор Васильович планує поїхати і в 2026 році. За його словами, він із дружиною навіть купив квитки. У США навчається і працює його донька, тому він навідає Поліну у день її народження. До слова, до Америки шоумен їздить щороку.

Країнами, у яких Кондратюк найчастіше бував, він назвав Францію та США. А найулюбленіші його країни — Японія, Нова Зеландія, Австралія.

До слова, за кордон шоумен виїжджає абсолютно легально. Зараз Кондратюку 63 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталія Могилевська засвітила золоту обручку. Раніше артистка казала, що не планує влаштовувати весілля під час війни, бо це не на часі.