США, Германия и не только: Кондарюк рассказал, какие страны он посетил за почти четыре года войны

Шоумен спокойно уезжает за границу во время полномасштабного вторжения.

Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк, который долго был участником шоу "Что? Где? Когда?", признался, как часто путешествует во время войны. За последние три года шоумен побывал в США, Германии и Польше, а также у него есть традиция посещать чемпионаты Европы и мира по футболу, куда выходила украинская команда.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Славе Демину. Кондратюк пошутил, что на этом он сэкономил много денег, ведь "у нас очень несуразная сборная, которая мало куда выходила".

В Штаты Игорь Васильевич планирует поехать и в 2026 году. По его словам, он с женой даже купил билеты. В США учится и работает его дочь, поэтому он посетит Полину в день ее рождения. К слову, в Америку шоумен ездит каждый год.

Из стран, в которых Кондратюк чаще всего бывал, он назвал Францию и США. А любимые его страны – Япония, Новая Зеландия, Австралия.

К слову, за границу шоумен уезжает абсолютно легально. Сейчас Кондратюку 63 года.

