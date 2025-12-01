После долгих лет суда и "старого очкарика": Кондратюк признался, что думает о Козловском

Шоумен назвал "свинством" исполнение Козловским его песен в 2012 году

Популярный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, которого Виталий Козловский в июле назвал "старым очкариком", заявил, что сейчас не интересуется творчеством своего бывшего подопечного. По словам шоумена, ему безразлично оскорбления певца в его сторону.

Также Кондраюк заявил, что не знает всего, что говорил о нем Козловский, а называть людей "очкарик" и "старик" — это просто некультурно. Об этом телеведущий рассказал в интервью Славе Демину.

Как сообщил Игорь Васильевич, с 2012 года он полностью "забил" Козловского, но, по мнению шоумена, артист должен был понести наказание за свое "свинство". Однако он совершенно не интересуется творчеством Виталия.

"Все, что происходило, это происходило потому, что он должен был понести наказание за свое свинство. Я не знаю, где он поет. Что он поет я знаю, потому что я ему это все отдал", — сообщил Игорь Кондратюк

Однако телеведущий не согласился со словами интервьюера о том, что "новый виток популярности артиста — это круто". Кондратюк ответил неоднозначно: "смотря у какого артиста".

Игорь Кондратюк. Фото: скриншот с видео

Что известно о конфликте Кондратюка и Козловского

После разрыва сотрудничества в 2012 году Козловский исполнял на концертах песни, права на которые принадлежали Кондратюку. Это привело к судебным искам продюсера — за нарушение авторских прав.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

По решению суда музыкант был вынужден выплатить долг в два миллиона гривен. За годы конфликта он попытался погасить часть задолженности — и в начале 2025-го окончательно рассчитался. На данный момент все долги уплачены, а права на каталог песен возвращены Козловскому.

После десятков судебных баталий и взысканий с его военной зарплаты Козловский в прямом эфире назвал Кондратюка "старым очкариком". Впоследствии артист принес извинения частично, намекая, что высказывания были сказаны на эмоциях.

