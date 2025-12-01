"Сиділи за одним столом". Кондратюк розповів про свої зв'язки з Порошенком і Зеленським (відео)

Більше з президентом України шоумен не спілкувався

Відомий український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк розповів, що його повязує з колишнім президентом України Петром Порошенком та діючим лідером країни Володимиром Зеленським.

У новому інтерв'ю "Слава+" з журналістом і блогером Славою Дьоміним 63-річний шоумен поділився, що зустрічався з нардепом та керівником партії "Європейська солідарність" всього тричі, і було це лише на сцені перед глядачами під час публічних заходів.

Зустрічі з Порошенком

Ми нагороджували. Я, тіпа, як селебріті, а він вийшов як меценат… А другий раз, коли відкривалися перші "Ігри Незламних". Це було на Хрещатику, канал СТБ це знімав. Він там був президентом України. А ще була одна зустріч на івенті, то я там потиснув йому руку Ігор Кондратюк

За словами продюсера, він жодного разу не спілкувався з Порошенком — на відміну від нинішнього президента Зеленського, коли ще той був керівником розважального проєкту "Квартал 95". Зустрічалися тодішні колеги двічі.

Як спілкувався з Зеленським

Один раз я бачився на номінації "Телетріумф". Я отримав нагороду і пішов на інтерв'ю, а там був якраз "Квартал". Це була одна з перших їхніх нагород. Ми там привіталися, поздоровалися і розійшлися Ігор Кондратюк

Ще раз телеведучий бачився з Зеленським перед запуском танцювального проєкту "Майданс" (2011), який виробляв "Квартал" на замовлення телеканалу "Інтер". За словами Кондратюка, організатори хотіли бачити його як продюсера шоу. Проте не зійшлося.

Були попередні перемовини… Спочатку я спілкувався з одним з Шефірів (брати Сергій та Борис Шефіри — керівники та автори Студії "Квартал 95" — ред.), а потім підійшов Зеленський. І ми сиділи за столом в їхньому офісі на Оболоні. Я їм розказував своє бачення того, як краще… Після цього мені не передзвонили. Мені трошки було байдуже. Більше я з ним не спілкувався Ігор Кондратюк

Нагадаємо, що влітку 2025 року Кондратюк відродив свою легендарну пісенну програму. "Караоке на Майдані" відбулося у Львові, Києві та Дніпрі.