Имел собственную комнату в доме Тины Кароль: что известно о внебрачном сыне покойного мужа певицы

Популярная украинская певица Тина Кароль — звезда, пережившая большой урон. В 2013 году умер ее любимый муж Евгений Огир, похороненный на Берковецком кладбище. Тогда их сыну было всего 5 лет. Позже оказалось, что у избранника артистки есть внебрачный ребенок.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о первенце Евгения Огира от предыдущих отношений. Мы также узнали, какие отношения между ним и певицей и знаком ли он со своим братом.

Тина Кароль и Евгений Огир женились 5 лет — они поженились в 2008 году. За это время у пары родился сын Вениамина. В 2013 году певица стала вдовой – ее муж умер от рака желудка. Потерю любимого артистка пережила очень тяжело — долго не могла прийти в себя и полностью закрылась от фанатов.

О внебрачном сыне мужа стало известно только после смерти Евгения Огира. Мальчик родился от предыдущих отношений избранника Кароль. С его мамой Огир не был в браке, но взял на себя ответственность за ребенка.

Известно, что мальчик родился уже после развода Евгения с первой женой Дарьей. Также есть информация, что когда на свет появился Вениамин, внебрачный сын Огира был еще маленьким. Но его возраст не уточняется.

Когда жизнь мужа Тины Кароль оборвалась, она стала устраивать встречи своего сына с первенцем Евгения. Она никогда не запрещала им общаться, а в ее доме была даже комната для мальчика.

После смерти мужчины встал вопрос раздела наследства. Известно, что Тина Кароль сделала шаг навстречу первенцу своего любимого — предоставила его матери финансовую помощь. Какую сумму певица заплатила женщине, неизвестно. Однако элитный дом, коллекционные спортивные машины, принадлежавшие Евгению Огиру, ей удалось сохранить за собой.

Также Кароль сохранила авторские права на песни. Известно, что ими певица и ее муж (который также был ее продюсером), владели в разных частях одной юридической компанией.

В сети нет снимков ни мальчика, ни его матери. Более того, не известны даже их имена. Однако есть информация, что он, как и Вениамин, очень похож на отца.

