Мав власну кімнату в будинку Тіни Кароль: що відомо про позашлюбного сина покійного чоловіка співачки

Із матір'ю хлопчика Огір не був у шлюбі

Популярна українська співачка Тіна Кароль — зірка, яка пережила велику втрату. У 2013 році помер її коханий чоловік Євген Огір, який похований на Берковецькому кладовищі. Тоді їхньому синові було лише 5 років. Пізніше виявилося, що обранець артистки має позашлюбну дитину.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про первістка Євгена Огіра від попередніх стосунків. Ми також дізналися, які стосунки між ним та співачкою і чи знайомий він зі своїм братом.

Тіна Кароль і Євген Огір були у шлюбі 5 років — вони одружилися у 2008 році. За цей час у пари народився син Веніамін. У 2013 році співачка стала вдовою — її чоловік помер від раку шлунка. Втрату коханого артистка пережила дуже важко — довго не могла оговтатися і повністю закрилася від фанів.

Євген Огір помер у 2013 році

Про позашлюбного сина чоловіка стало відомо лише після смерті Євгена Огіра. Хлопчик народився від попередніх стосунків обранця Кароль. Із його мамою Огір не був у шлюбі, але взяв на себе відповідальність за дитину.

Євген Огір не був у шлюбі з матір'ю первістка

Відомо, що хлопчик народився вже після розлучення Євгена з першою дружиною Дариною. Також є інформація, що коли на світ з’явився Веніамін, позашлюбний син Огіра був ще маленьким. Але його вік не уточнюється.

Стосунки Тіни Кароль з первістком Євгена Огіра

Коли життя чоловіка Тіни Кароль обірвалося, вона почала влаштовувати зустрічі свого сина з первістком Євгена. Вона ніколи не забороняла їм спілкуватися, а в її будинку навіть була кімната для хлопчика.

Спілкуванню сина з рідним братом співачка ніколи не перешкоджала

Після смерті чоловіка постало питання розділу спадщини. Відомо, що Тіна Кароль зробила крок назустріч первістку свого коханого — надала його матері фінансову допомогу. Яку суму співачка заплатила жінці, невідомо. Проте елітний дім, колекційні спортивні машини, які належали Євгену Огіру, їй вдалося зберегти за собою.

Первісток Огіра - копія батька, але його фото немає в мережі

Також Кароль зберегла авторські права на пісні. Відомо, що ними співачка та її чоловік (який також був її продюсером), володіли у різних частках однією юридичною компанією.

У мережі немає знімків ані хлопчика, ані його матері. Ба більше, не відомі навіть їхні імена. Однак є інформація, що він, як і Веніамін, дуже схожий на батька.

