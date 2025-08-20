Мав власну кімнату в будинку Тіни Кароль: що відомо про позашлюбного сина покійного чоловіка співачки
Із матір'ю хлопчика Огір не був у шлюбі
Популярна українська співачка Тіна Кароль — зірка, яка пережила велику втрату. У 2013 році помер її коханий чоловік Євген Огір, який похований на Берковецькому кладовищі. Тоді їхньому синові було лише 5 років. Пізніше виявилося, що обранець артистки має позашлюбну дитину.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про первістка Євгена Огіра від попередніх стосунків. Ми також дізналися, які стосунки між ним та співачкою і чи знайомий він зі своїм братом.
Тіна Кароль і Євген Огір були у шлюбі 5 років — вони одружилися у 2008 році. За цей час у пари народився син Веніамін. У 2013 році співачка стала вдовою — її чоловік помер від раку шлунка. Втрату коханого артистка пережила дуже важко — довго не могла оговтатися і повністю закрилася від фанів.
Про позашлюбного сина чоловіка стало відомо лише після смерті Євгена Огіра. Хлопчик народився від попередніх стосунків обранця Кароль. Із його мамою Огір не був у шлюбі, але взяв на себе відповідальність за дитину.
Відомо, що хлопчик народився вже після розлучення Євгена з першою дружиною Дариною. Також є інформація, що коли на світ з’явився Веніамін, позашлюбний син Огіра був ще маленьким. Але його вік не уточнюється.
Стосунки Тіни Кароль з первістком Євгена Огіра
Коли життя чоловіка Тіни Кароль обірвалося, вона почала влаштовувати зустрічі свого сина з первістком Євгена. Вона ніколи не забороняла їм спілкуватися, а в її будинку навіть була кімната для хлопчика.
Після смерті чоловіка постало питання розділу спадщини. Відомо, що Тіна Кароль зробила крок назустріч первістку свого коханого — надала його матері фінансову допомогу. Яку суму співачка заплатила жінці, невідомо. Проте елітний дім, колекційні спортивні машини, які належали Євгену Огіру, їй вдалося зберегти за собою.
Також Кароль зберегла авторські права на пісні. Відомо, що ними співачка та її чоловік (який також був її продюсером), володіли у різних частках однією юридичною компанією.
У мережі немає знімків ані хлопчика, ані його матері. Ба більше, не відомі навіть їхні імена. Однак є інформація, що він, як і Веніамін, дуже схожий на батька.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає розкішний особняк Тіни Кароль під Києвом. Там є кабінет покійного чоловіка і свій город.