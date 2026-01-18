Рус

"У нас немає світла, та в нас є тепло": українці висміюють новий "оптимістичний" хіт Тіни Кароль

Наталія Дума
Тіна Кароль Новина оновлена 18 січня 2026, 21:08
Тіна Кароль. Фото Колаж Телеграфу

Співачка потрапила в скандал через нову пісню про блекаут

Нова композиція Тіни Кароль опинилася в центрі активних дискусій у соцмережах. Йдеться про пісню з рядками про відсутність світла, тепла й води, але з акцентом на єдність і "добро". Цей контраст і став приводом для широкої реакції користувачів TikTok.

Що варто знати

  • Пісня Тіни Кароль про "тепло" та "добро" в умовах відсутності світла і опалення викликала неоднозначну реакцію в мережі
  • Користувачі масово записують іронічні відео під трек, демонструючи реальні побутові труднощі під час відключень електроенергії

Фрагмент звучить так: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". Тіна Кароль зняла відео під власний трек, у якому співачка сидить у темній кімнаті без світла і з чашкою чаю в руках.

Користувачі мережі обурені власне текстом пісні і жартують про те, що співачці довелося "вимкнути світло" для того, щоб зняти це відео.

  • "У нас немає світла, бо депутати вкрали бабло. Підняли акциз, закрили кордон. Немає води, не можу змити в унітазі, але поки нас розважають такі "співуни", розумію що це ще не все";
  • "Світло в кімнаті довелось вимкнути, щоб кліп зняти";
  • "У нас немає світла, немає тепла, на чому гріти їжу в нас також нема. І в куртках навіть спимо ми, і в хаті +5…"
Тіна Кароль у нас немає світла
Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: TikTok
Тіна Кароль у нас немає світла
Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: TikTok
Тіна Кароль у нас немає світла
Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: TikTok

Після релізу користувачі почали масово записувати відео у власних помешканнях — у темряві, без опалення чи води — використовуючи уривок треку. Частина роликів супроводжується іронічними або саркастичними підписами, зокрема про "відчуття щастя" в умовах багатогодинних відключень.

На думку користувачів, життєрадісний тон пісні дисонує з реальністю побутових умов, у яких перебувають тисячі людей. У дописах і відео звучить думка, що поява такого треку саме зараз сприймається неоднозначно, незалежно від закладеного меседжу авторки.

