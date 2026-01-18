"У нас немає світла, та в нас є тепло": українці висміюють новий "оптимістичний" хіт Тіни Кароль

Співачка потрапила в скандал через нову пісню про блекаут

Нова композиція Тіни Кароль опинилася в центрі активних дискусій у соцмережах. Йдеться про пісню з рядками про відсутність світла, тепла й води, але з акцентом на єдність і "добро". Цей контраст і став приводом для широкої реакції користувачів TikTok.

Що варто знати

Пісня Тіни Кароль про "тепло" та "добро" в умовах відсутності світла і опалення викликала неоднозначну реакцію в мережі

Користувачі масово записують іронічні відео під трек, демонструючи реальні побутові труднощі під час відключень електроенергії

Фрагмент звучить так: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". Тіна Кароль зняла відео під власний трек, у якому співачка сидить у темній кімнаті без світла і з чашкою чаю в руках.

Користувачі мережі обурені власне текстом пісні і жартують про те, що співачці довелося "вимкнути світло" для того, щоб зняти це відео.

"У нас немає світла, бо депутати вкрали бабло. Підняли акциз, закрили кордон. Немає води, не можу змити в унітазі, але поки нас розважають такі "співуни", розумію що це ще не все";

"Світло в кімнаті довелось вимкнути, щоб кліп зняти";

"У нас немає світла, немає тепла, на чому гріти їжу в нас також нема. І в куртках навіть спимо ми, і в хаті +5…"

Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: TikTok

Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: TikTok

Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: TikTok

Після релізу користувачі почали масово записувати відео у власних помешканнях — у темряві, без опалення чи води — використовуючи уривок треку. Частина роликів супроводжується іронічними або саркастичними підписами, зокрема про "відчуття щастя" в умовах багатогодинних відключень.

На думку користувачів, життєрадісний тон пісні дисонує з реальністю побутових умов, у яких перебувають тисячі людей. У дописах і відео звучить думка, що поява такого треку саме зараз сприймається неоднозначно, незалежно від закладеного меседжу авторки.

Раніше "Телеграф" розповідав про найгучніші скандали із Сергієм Жаданом. Серед них — релігійні претензії, кримінальні справи від РФ, і миттєві бани в соцмережах від самого Жадана.