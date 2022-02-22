Що буде з межами "визнаних" Путіним "ЛНР" і "ДНР": 3 сценарії для Донбасу (карти)

У "ДНР" вже окреслили межі території, "прихопивши" підконтрольні райони України, у "ЛНР" – поки що є лише туристична версія карти

Питання так званих кордонів "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки", які визнав "незалежними" глава РФ Володимир Путін 21 лютого, не прописано чітко у первісному указі російського президента. Звучать версії про збереження фактичної лінії розмежування, що може свідчити про ймовірне заморожування конфлікту на Донбасі. Поряд із цим "закони" квазіреспублік припускають контроль над "історичними територіями" Луганської та Донецької областей.

Як може розвиватися ситуація далі та про які "кордони" мріють так звані "республіки" на окупованій частині Донбасу — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Варіант 1: Межі "ЛНР" та "ДНР", що декларуються бойовиками при створенні "республік"

Проголошення "Донецької народної республіки" окупанти святкують 7 квітня, починаючи з 2014 року. При подіях восьмирічної давності бойовики заявляли про межі, що мають на увазі всю територію Донецької області, фактичний контроль вони мали лише над частиною області з Донецьком.

"Луганська народна республіка" про своє проголошення заявила дещо пізніше, 27 квітня 2014 року. Але як і у випадку з "ДНР", заявлені кордони — вся територія області, але фактично на той момент частина регіону, включаючи обласний центр Луганськ.

Перші офіційні карти АТО, розроблені РНБО, датовані травнем та червнем 2014 року.

Карта АТО. Травень 2014

Початок АТО на сході України

АТО. Червень 2014

Зазначимо, що 11 травня 2014 року на непідконтрольних Україні територіях пройшов нібито "референдум", за результатом якого незаконні формування заявили про свою незалежність. Більше того, "ЛНР", і "ДНР" мають свої "конституції", де чітко прописується: "Територія "Донецької\Луганської народної республіки" визначається межами, що існували на день її утворення". Натомість бойовики дають собі можливість розглянути питання про зміну цих кордонів.

Однак у грудні 2019 року в бойовики, які контролюють ОРДЛО, ухвалили закони про так званий держкордон, що встановлює межі "ДНР" в адміністративних межах Донецької області, а "ЛНР" – Луганської. Тобто, під контроль окупанти хочуть взяти всю територію регіонів, передбачену адміністративним устроєм України. Представники квазіреспублік називали неокуповані населені пункти Донецької та Луганської областей "тимчасово підконтрольними Україні". Тоді заявлялося, що межі "республік" зберігатимуться вздовж лінії зіткнення, але доти, доки "ЛНР" і "ДНР" не врегулюють конфлікт з Україною.

Додамо, що разом із ухваленням "закону про держкордони" в окупованому Донецьку представили карту "республіки".

Карта за версією бойовиків "ДНР"

У Луганську до цього поки що не додумалися, але там є туристична карта "ЛНР".

Туристична карта за версією бойовиків "ЛНР"

Варіант 2: Територія, що визначається Мінськом-2

Перші Мінські угоди не дали належного результату, режим тиші у зоні АТО було зірвано. І 12 лютого 2015 року у Мінську знову відбулася зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Росія, Україна, Франція, Німеччина).

Карта Донецької та Луганської областей, згідно з Мінськом-2

У той період головним завданням окупанта було захопити якнайбільше територій, доки не встановлять лінію розмежування на Донбасі "за Мінськом". Карта боїв за Дебальцеве після Мінського саміту показує, яку територію вдалося зайняти бойовикам у період з 12 по 17 лютого 2015 року (позначена сірим кольором. – Ред.).

Бої за Дебальцеве взимку 2015 року.

Як змінювалася карта АТО після Мінська-2

Варіант 3: Нинішні "кордони" окупованих районів на Донбасі

Так зване "визнання" ОРДЛО "незалежними" республіками з боку РФ відбулося 21 лютого 2022 року. Наразі частина населених пунктів Донецької та Луганської областей України залишаються окупованими Російською Федерацією.

Кордони ОРДЛО

Карта окупованих територій

Заступник голови комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов заявив, що так звані республіки "визнані" у "встановлених на сьогоднішній день межах", решта, мовляв, поза зоною юрисдикції.

Проте потім у РФ передумали. І вже голова комітету Держдуми з СНД Леонід Калашніков повідомив, що мова може все ж таки йде про масштаби областей, що існують до 2014 року. Тобто і про підконтрольні Україні райони. Окупанти також поширили повідомлення про намір "повернути" всю Луганську область.

Згодом потік "версій" від Росії продовжився. І перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова запевнила, що "ніхто далі йти не збирається".

Вже ввечері 22 лютого на тему суперечки про так звані межі ОРДЛО висловився і Путін. Російський лідер заявив, що визнає "ДНР" і "ЛНР" у межах Донецької і Луганської областей. Тобто – в рамках одвічно українських областей, що є прямим порушенням територіальної цілісності нашої держави. Більше того, такі законодавчі кроки суперечать будь-яким міжнародним договорам про визнання суверенітету інших держав.

Як писав "Телеграф", звучать невтішні прогнози щодо подальших дій російських військових на сході України. Так, політик та громадський діяч Валерій Чалий не заперечує створення провокацій і підготовки наступальної операції, метою якої є розширення окупаційної території до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.