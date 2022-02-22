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Думаєте, Росія далі не піде? Піде, аж до межі, де не буде зупинена - Валерій Чалий

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Валерій Чалий Валерій Чалий
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Росія не зупиниться не захопленні Донбасу Новина оновлена 22 лютого 2022, 15:02
Росія не зупиниться не захопленні Донбасу

Політик та громадський діяч Валерій Чалий переконаний, що в Україні слід запровадити воєнний стан через агресію Росії

"Щодо воєнного стану дуже просто — це питання для нас зрозуміле: ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде — буде впроваджено воєнний стан", — сказав Володимир Зеленський на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу у Києві у вівторок.

Колеги — це не питання вашої віри. Це вже питання фактів і ситуації, яка динамічно змінюється.

На зараз маємо:

1. Відкриту збройну інтервенцію Росії в Україну, що закріплена навіть юридично російськими офіційними структурами.

2. Акт агресії Росії проти України.

І так — це і є широка ескалація. Якщо ні, тоді що??? І ви думаєте, вони далі не підуть? Не будьте наївними. Підуть. Аж до тієї межі, де будуть зупинені.

Наступні прогнозовані кроки агресора:

  • не тільки легалізація вже розміщених на території ОРДЛО російських військових, але й їх підсилення додатковою наступальною технікою та боєприпасами та введення додаткових підрозділів збройних сил РФ;
  • створення на цій території російських військових баз;
  • пересування важкої техніки, включно з ракетною артилерією впритул до лінії зіткнення;
  • створення провокацій і підготовка наступальної операції, яка буде мати на меті розширення окупаційної території до адміністративних меж Донецької та Луганської областей;
  • підтримка цієї військової операції російськими військовими угрупуваннями, які зосереджені на кордонах України;
  • в разі подальшого розгортання операції — спроба оточити підрозділи українських Збройних Сил в зоні ООС.

Без поправки на очікування і підготовку до складніших сценаріїв — будемо запізнюватися. Нехай народ буде спокійно мобілізований, а ви викиньте зі своєї голови оці марні сподівання…

Все. Рубікон перейдено.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Військове положення #Валерій Чалий
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