Думаєте, Росія далі не піде? Піде, аж до межі, де не буде зупинена - Валерій Чалий
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Політик та громадський діяч Валерій Чалий переконаний, що в Україні слід запровадити воєнний стан через агресію Росії
"Щодо воєнного стану дуже просто — це питання для нас зрозуміле: ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде — буде впроваджено воєнний стан", — сказав Володимир Зеленський на спільному із президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу у Києві у вівторок.
Колеги — це не питання вашої віри. Це вже питання фактів і ситуації, яка динамічно змінюється.
На зараз маємо:
1. Відкриту збройну інтервенцію Росії в Україну, що закріплена навіть юридично російськими офіційними структурами.
2. Акт агресії Росії проти України.
І так — це і є широка ескалація. Якщо ні, тоді що??? І ви думаєте, вони далі не підуть? Не будьте наївними. Підуть. Аж до тієї межі, де будуть зупинені.
Наступні прогнозовані кроки агресора:
- не тільки легалізація вже розміщених на території ОРДЛО російських військових, але й їх підсилення додатковою наступальною технікою та боєприпасами та введення додаткових підрозділів збройних сил РФ;
- створення на цій території російських військових баз;
- пересування важкої техніки, включно з ракетною артилерією впритул до лінії зіткнення;
- створення провокацій і підготовка наступальної операції, яка буде мати на меті розширення окупаційної території до адміністративних меж Донецької та Луганської областей;
- підтримка цієї військової операції російськими військовими угрупуваннями, які зосереджені на кордонах України;
- в разі подальшого розгортання операції — спроба оточити підрозділи українських Збройних Сил в зоні ООС.
Без поправки на очікування і підготовку до складніших сценаріїв — будемо запізнюватися. Нехай народ буде спокійно мобілізований, а ви викиньте зі своєї голови оці марні сподівання…
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