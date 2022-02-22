Думаете, Россия дальше не пойдет? Пойдет, до границы, где не будет остановлена - Валерий Чалый
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Политик и общественный деятель Валерий Чалый убежден, что в Украине следует ввести военное положение из-за агрессии России
"По военному положению очень просто — это вопрос для нас понятный: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет — будет введено военное положение", — сказал Владимир Зеленский на общем с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.
Коллеги — это не вопрос вашей веры. Это уже вопрос фактов и динамично меняющейся ситуации.
Сейчас имеем:
1. Открытую вооруженную интервенцию России в Украине, которая закреплена даже юридически российскими официальными структурами.
2. Акт злости России против Украины.
И так — это и есть широкая эскалация. Если нет, тогда что??? И вы думаете, они дальше не пойдут? Не будьте наивными. Пойдут. Вплоть до той границы, где будут остановлены.
Следующие прогнозируемые шаги агрессора:
- не только легализация уже размещаемых на территории ОРДЛО российских военных, но и их усиление дополнительной наступательной техникой и боеприпасами и введение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ;
- создание на этой территории российских военных баз;
- передвижение тяжелой техники, включая ракетную артиллерию вплотную к линии столкновения;
- создание провокаций и подготовка наступательной операции, целью которой является расширение оккупационной территории в административные границы Донецкой и Луганской областей;
- поддержка этой военной операции российскими военными группировками, сосредоточенными на границах Украины;
- в случае дальнейшего развертывания операции попытка окружить подразделения украинских Вооруженных Сил в зоне ООС.
Без поправки на ожидания и подготовку к более сложным сценариям будем опаздывать. Пусть народ будет спокойно мобилизован, а вы выбросьте из своей головы напрасные надежды…
Все. Рубикон перейден.
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