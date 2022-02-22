Укр

Думаете, Россия дальше не пойдет? Пойдет, до границы, где не будет остановлена - Валерий Чалый

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Валерий Чалый Валерий Чалый
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Россия не остановится на захвате Донбасса Новость обновлена 22 февраля 2022, 15:02
Россия не остановится на захвате Донбасса

Политик и общественный деятель Валерий Чалый убежден, что в Украине следует ввести военное положение из-за агрессии России

"По военному положению очень просто — это вопрос для нас понятный: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет — будет введено военное положение", — сказал Владимир Зеленский на общем с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.

Коллеги — это не вопрос вашей веры. Это уже вопрос фактов и динамично меняющейся ситуации.

Сейчас имеем:

1. Открытую вооруженную интервенцию России в Украине, которая закреплена даже юридически российскими официальными структурами.

2. Акт злости России против Украины.

И так — это и есть широкая эскалация. Если нет, тогда что??? И вы думаете, они дальше не пойдут? Не будьте наивными. Пойдут. Вплоть до той границы, где будут остановлены.

Следующие прогнозируемые шаги агрессора:

  • не только легализация уже размещаемых на территории ОРДЛО российских военных, но и их усиление дополнительной наступательной техникой и боеприпасами и введение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ;
  • создание на этой территории российских военных баз;
  • передвижение тяжелой техники, включая ракетную артиллерию вплотную к линии столкновения;
  • создание провокаций и подготовка наступательной операции, целью которой является расширение оккупационной территории в административные границы Донецкой и Луганской областей;
  • поддержка этой военной операции российскими военными группировками, сосредоточенными на границах Украины;
  • в случае дальнейшего развертывания операции попытка окружить подразделения украинских Вооруженных Сил в зоне ООС.

Без поправки на ожидания и подготовку к более сложным сценариям будем опаздывать. Пусть народ будет спокойно мобилизован, а вы выбросьте из своей головы напрасные надежды…

Все. Рубикон перейден.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Военное положение #Валерий Чалый
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