Что будет с границами "признанных" Путиным "ЛНР" и "ДНР": 3 сценария для Донбасса (карты)

В "ДНР" уже очертили границы территории, "прихватив" подконтрольные районы Украины, в "ЛНР" – пока что есть только туристическая версия карты

Вопрос так называемых границ "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", которые признал "независимыми" глава РФ Владимир Путин 21 февраля, не прописан четко в изначальном указе российского президента. Звучат версии о сохранении фактической линии разграничения, что может свидетельствовать о вероятной заморозке конфликта на Донбассе. Наряду с этим "законы" квазиреспублик предполагают контроль над "историческими территориями" Луганской и Донецкой областей.

Как может развиваться ситуация дальше и о каких "границах" мечтают так называемые "республики" на оккупированной части Донбасса – читайте в материале "Телеграфа".

Вариант 1: Пределы "ЛНР" и "ДНР", декларируемые боевиками при создании "республик"

Провозглашение "Донецкой народной республики" оккупанты празднуют 7 апреля, начиная с 2014 года. При событиях восьмилетней давности боевики заявляли о границах, подразумевающих всю территорию Донецкой области, фактический же контроль они имели только над частью области с Донецком.

"Луганская народная республика" о своем провозглашении заявила несколько позже, 27 апреля 2014 года. Но как и в случае с "ДНР", заявленные границы — вся территория области, но фактически на тот момент – часть региона, включая областной центр Луганск.

Первая официальные карты АТО, разработанные СНБО, датированы маем и июнем 2014 года.

Карта АТО. Май 2014

Начало АТО на востоке Украины

АТО. Июнь 2014

Отметим, что 11 мая 2014 года на неподконтрольных Украине территориях прошел якобы "референдум", по результатом которого незаконные формирования заявили о своей независимости. Более того, у "ЛНР", и у "ДНР" имеются свои "конституции", где четко прописывается: "Территория "Донецкой\Луганской народной республики" определяется границами, существовавшими на день ее образования". Вместе с тем, боевики дают себе возможность рассмотреть вопрос об изменении этих границ.

Однако в декабре 2019 года в боевики, контролирующие ОРДЛО, приняли законы о так называемой госгранице, устанавливающие границы "ДНР" в административных пределах Донецкой области, а "ЛНР" – Луганской. То есть под контроль оккупанты хотят взять всю территорию регионов, предусмотренную административным устройством Украины. Представители квазиреспублик называли неоккупированные населенные пункты Донецкой и Луганской областей "временно подконтрольными Украине". Тогда заявлялось, что пределы "республик" будут сохраняться по линии соприкосновения, но до тех пор, пока "ЛНР" и "ДНР" не урегулируют конфликт с Украиной.

Добавим, что вместе с принятием "закона о госграницах" в оккупированном Донецке представили карту "республики".

Карта по версии боевиков "ДНР"

В Луганске до такого пока что не додумались, но там есть туристическая карта "ЛНР".

Туристическая карта по версии боевиков "ЛНР"

Вариант 2: Территория, определяемая Минском-2

Первые Минские соглашения не дали должного результата, режим тишины в зоне АТО был сорван. И 12 февраля 2015 года в Минске вновь состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия).

Карта Донецкой и Луганской областей, согласно Минску-2

В тот период главной задачей оккупанта было захватить как можно больше территорий, пока не установят линию разграничения на Донбассе "по Минску". Карта боев за Дебальцево после Минского саммита показывает, какую территорию удалось занять боевикам в период с 12 по 17 февраля 2015 года (обозначена серым цветом. – Ред.).

Бои за Дебальцево зимой 2015. Карта

Как менялась карта АТО после Минска-2

Вариант 3: Нынешние "границы" оккупированных районов на Донбассе

Так называемое "признание" ОРДЛО "независимыми" республиками со стороны РФ произошло 21 февраля 2022 года. На этот момент часть населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины остаются оккупированными Российской Федерацией.

Границы ОРДЛО

Карта оккупированных территорий

Зампред комитета Совета федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что так называемые республики "признаны" в "установленных на сегодняшний день границах", остальная часть, мол, вне зоны юрисдикции.

Однако затем в РФ передумали. И уже глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников сообщил, что речь может все же идти о масштабах областей, существующих до 2014 года. То есть и о подконтрольных Украине районах. Оккупанты так же распространили сообщения о намерении "вернуть" всю Луганскую область.

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Потом поток "версий" от России продолжился. И первый зампредкомитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заверила, что "никто дальше идти не собирается".

Уже вечером 22 февраля на тему спора о так называемых границах ОРДЛО высказался и Путин. Российский лидер заявил, что признает "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. То есть – в рамках исконно украинских областей, что является прямым нарушением территориальной целостности нашего государства. Более того, подобные законодательные шаги противоречат любым международным договорам о признании суверенитета других государств.

Как писал "Телеграф", звучат неутешительные прогнозы о дальнейших действия российских военных на востоке Украины. Так, Политик и общественный деятель Валерий Чалый не отрицает создание провокаций и подготовку наступательной операции, цель которой — расширение оккупационной территории до административных границ Донецкой и Луганской областей.