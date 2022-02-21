У Росії уточнили, в яких "кордонах" Путін визнав "ДНР" та "ЛНР"

У Росії розкрили деталі про підписаний між главою Кремля і ватажками бойовиків ОРДЛО документ.

Російський президент Володимир Путін у понеділок, 21 лютого, заявив про те, що РФ визнає "незалежність" т.зв. "ЛДНР" у їхніх "існуючих межах"

Про це розповів заступник голови комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов, пише ТАРС.

Він розповів, що у підписаних Путіним та ватажками бойовиків Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником документах йдеться про те, що йдеться про території в "встановлених на сьогодні кордонах".

"Все інше перебуває за рамками юридичних дій", — сказав він, маючи на увазі підконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей.

За словами Клімова, "договори" будуть ратифіковані у Радфеді у вівторок, після чого вони потраплять на розгляд двох палат Федеральних зборів.

Як повідомлялося раніше, до того, як оголосити про "незалежність" ОРДЛО, Путін провів засідання Ради безпеки РФ, під час якого глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що Росії потрібно не лише визнати "ЛДНР" незалежними, а й утвердити їх у "історичних" кордонах".

Нагадаємо, рішення Путіна вже викликало жорстку реакцію у світі. Зокрема в ЄС уже обіцяють розглянути запровадження нових санкцій проти Росії.