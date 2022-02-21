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Визнання Путіним "ЛДНР": у ЄС готові запровадити санкції проти Росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Жозеп Борель Новина оновлена 21 лютого 2022, 20:48
Жозеп Борель

Росія ризикує опинитися під санкціями ЄС.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що запропонує країнам Євросоюзу запровадити санкції проти Росії, якщо та визнає "незалежність" ОРДЛО.

Про це він заявив за підсумком засідання Ради ЄС у понеділок, передає ТАРС.

"Якщо буде визнання, то я покладу санкції на стіл і міністри ухвалять рішення", — сказав він.

За його словами, у Європі готові виступити "єдиним фронтом", якщо російський президент Володимир Путін підпише відповідний указ.

Також він повідомив, що члени ЄС уважно спостерігали за засіданням Ради безпеки Росії та закликав Кремль до дотримання міжнародних правил та відмовитися від ідеї визнання т.зв. "ЛДНР".

Боррель заявив, що Євросоюз засуджує провокації з боку бойовиків ОРДЛО, як і підготовку Росією приводу повномасштабного вторгнення в Україну.

Він також додав, що ЄС допоможе Україні з підготовкою військовослужбовців ЗСУ, а також у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.

Водночас стало відомо, що президент США Джо Байден скликав екстрену нараду після завершення наради Радбезу Росії щодо визнання "незалежності" ОРДЛО. Така сама нарада була ініційована і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, в Росії 21 лютого відбулося засідання Ради безпеки країни, на якому глава Кремля Володимир Путін обговорив із топчиновниками питання визнання "незалежності" ОРДЛО.

Теги:
#ЄС #Росія #Санкції #Донбас #ОРДЛО
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