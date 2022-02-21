Укр

Признание Путиным "ЛДНР": в ЕС готовы ввести санкции против России

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
634
Жозеп Боррель Новость обновлена 21 февраля 2022, 21:32
Жозеп Боррель

Россия рискует оказаться под санкциями ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что предложит странам Евросоюза ввести санкции против России, если та признает "независимость" ОРДЛО.

Об этом он заявил по итогу заседания Совета ЕС в понедельник, передает ТАСС.

"Если будет признание, то я положу санкции на стол и министры примут решение", — сказал он.

По его словам, в Европе готовы выступить "единым фронтом", в случае если российский президент Владимир Путин подпишет соответствующий указ.

Также он сообщил, что члены ЕС внимательно наблюдали за заседанием Совбеза России и призвал Кремль к соблюдению международных правил и отказаться от идеи признания т.н. "ЛДНР".

Боррель заявил, что Евросоюз осуждает провокации со стороны боевиков ОРДЛО, как и подготовку Россией повода для полномасштабного вторжения в Украину.

От также добавил, что ЕС поможет Украине с подготовкой военнослужащих ВСУ, а также в борьбе с кибератаками и дезинформацией.

Вместе с тем стало известно, что президент США Джо Байден созвал экстренное совещание после завершения совещания Совбеза России о признании "независимости" ОРДЛО. Такое же совещание было инициировано и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, в России 21 февраля прошло заседание Совбеза страны, на котором глава Кремля Владимир Путин обсудил с топ-чиновниками вопрос признания "независимости" ОРДЛО.

Теги:
#ЕС #Россия #Санкции #Донбасс #ОРДЛО
Владимир Путин
Политика
Путин заявил о признании "ДНР-ЛНР": все подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин заявил о признании "ДНР-ЛНР": все подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Ленин
Путин рассказал, как Ленин "создавал Украину"
Дата публикации
Категория
Жозеп Боррель
Признание Путиным "ЛДНР": в ЕС готовы ввести санкции против России
Дата публикации
Категория
Полиция у дома Медведчука
Дом Медведчука в Киеве окружила полиция — СМИ
Дата публикации
Категория
Последствия обстрелов на Донбассе
Новые потери на Донбассе: погиб один гражданский мужчина и два военных