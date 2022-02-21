Признание Путиным "ЛДНР": в ЕС готовы ввести санкции против России

Россия рискует оказаться под санкциями ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что предложит странам Евросоюза ввести санкции против России, если та признает "независимость" ОРДЛО.

Об этом он заявил по итогу заседания Совета ЕС в понедельник, передает ТАСС.

"Если будет признание, то я положу санкции на стол и министры примут решение", — сказал он.

По его словам, в Европе готовы выступить "единым фронтом", в случае если российский президент Владимир Путин подпишет соответствующий указ.

Также он сообщил, что члены ЕС внимательно наблюдали за заседанием Совбеза России и призвал Кремль к соблюдению международных правил и отказаться от идеи признания т.н. "ЛДНР".

Боррель заявил, что Евросоюз осуждает провокации со стороны боевиков ОРДЛО, как и подготовку Россией повода для полномасштабного вторжения в Украину.

От также добавил, что ЕС поможет Украине с подготовкой военнослужащих ВСУ, а также в борьбе с кибератаками и дезинформацией.

Вместе с тем стало известно, что президент США Джо Байден созвал экстренное совещание после завершения совещания Совбеза России о признании "независимости" ОРДЛО. Такое же совещание было инициировано и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, в России 21 февраля прошло заседание Совбеза страны, на котором глава Кремля Владимир Путин обсудил с топ-чиновниками вопрос признания "независимости" ОРДЛО.