Ватажки бойовиків "ЛДНР" зробили тривожні заяви щодо України

В "ЛНР" зробили ще одну заяву по кордонах

Віцеспікер парламенту "ЛНР" заявив, що територія республіки – це "вся Луганська область" і закликав Україну "добровільно відвести війська", пригрозивши вжити певні заходи.

Відповідне звернення керівництва тимчасово окупованої території оприлюднивТelegram-канал "Анатолий Штирлиц".

Так званий "представник "ЛНР"" Родіон Мірошник заявив, що є всі підстави для відновлення кордонів "в адміністративних межах".

Звернення віцеспікера "ЛНР"

Окрім того, у російських ЗМІ шириться інформація, що Київ нібито продовжує готуватися до наступу на Донбас, а інформації щодо відмови України від вирішення конфлікту силовим шляхом не оприлюднювали. Про це заявив ватажок бойовиків ну Донецькій області Денис Пушилін, — пише "Газета.Ру".

Заява ватажка бойовиків на Донбасі

Варто нагадати, що ввечері 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін визнав незалежність тимчасово окупованих "ДНР" та "ЛНР" та підписав договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Росією та "республіками Донбасу."

Тим часом президент України Володимир Зеленський звернувся із промовою до українського населення, в якій наголосив, що, попри заяви бойовиків та керівництва РФ, українські кордони й надалі залишаться незмінними, незважаючи на подальші дії Російської Федерації.

Також "Телеграф" повідомляв, що Вашингтон вже відреагував на заяви російського президента з приводу визнання ОРДЛО та заявив про введення першої частини санкцій, в рамках яких американцям категорично заборонено здійснювати будь-які фінансові операції з громадянами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Окрім цього, американський лідер додав, що це лише незначна частина обмежень, які вже готуються до введення Америкою та її союзниками.