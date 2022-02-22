Главари боевиков "ЛДНР" сделали тревожные заявления насчет Украины

В "ЛНР" сделали еще одно заявление по границам

Вицеспикер парламента "ЛНР" заявил, что территория республики – это "вся Луганская область" и призвал Украину "добровольно увести войска", пригрозив принять определенные меры.

Соответствующее обращение руководства временно оккупированной территории обнародовал Тelegram-канал "Анатолий Штирлиц".

Так называемый "представитель "ЛНР"" Родион Мельник так же отметил, что есть все основания для восстановления границ "в административных пределах".

Обращение вицеспикера "ЛНР"

Кроме того, в российских СМИ распространяется информация, что Киев якобы продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, а информация об отказе Украины от разрешения конфликта силовым путем будто бы не обнародована. Об этом заявил глава боевиков в Донецкой области Денис Пушилин, — пишет "Газета.Ру".

Заявление главаря боевиков на Донбассе

Стоит напомнить, что вечером 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость временно оккупированных ДНР и ЛНР и подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обратился с речью к украинскому населению, в которой подчеркнул, что, несмотря на заявления боевиков и руководства РФ, украинские границы и в дальнейшем останутся неизменными, несмотря на дальнейшие действия со стороны Российской Федерации.

Также "Телеграф" сообщал, что Вашингтон уже отреагировал на заявления российского президента по поводу признания ОРДЛО и заявил о введении первой части санкций, в рамках которых американцам категорически запрещено совершать какие-либо финансовые операции с гражданами, находящимися на временно оккупированных территориях. Кроме того, американский лидер добавил, что это лишь незначительная часть ограничений, уже готовящихся к введению Америкой и ее союзниками.