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Якщо Росія захопить Київ: влада розповіла про знищення даних українців

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Дані зберігаються на серверах Новина оновлена 23 лютого 2022, 09:36
Дані зберігаються на серверах

План "Б" для України не новий: його вигадали після захоплення Криму та початку війни на Донбасі 8 років тому

Влада України готується до різних сценаріїв на тлі погроз РФ і знає, як діяти навіть за гіршого розкладу.

За словами заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язок) України Віктора Жори, якщо армія Росії атакує Київ, то всі цифрові дані на серверах (зокрема і конфіденційна інформація про українців) будуть негайно знищені. Про це чиновник сказав в інтерв’ю Politico.

Такий план для України не новий: централізацію комп’ютерних систем уряд почав ще 8 років тому — після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Віктор Жора каже, що якщо трапиться вторгнення, то кіберкоманди миттєво виконають спеціальний наказ закрити доступ до важливої інформації. Центральні системи в Києві відразу відключать, а резервні копії перекинуть у надійне місце. Проте все це станеться лише у крайньому випадку.

Нагадаємо, на тлі визнання Росією незалежними так званих "ЛДНР" український бізнес передає мільйони гривень на боротьбу з агресором.

Теги:
#Київ #Росія #Вторгнення #агресія РФ
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