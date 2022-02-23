Призыв резервистов: что делать призываемым и что грозит уклонистам

Призываемые резервисты должны сами явиться в воинские части или ТЦК

В Украине согласно приказу президента Владимира Зеленского в среду, 23 февраля, объявлен призов резервистов на военную службу лиц из числа резервистов в особый период.

В связи с этим в Службе по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины разъяснили, что необходимо делать призываемым резервистам.

Прежде всего нужно отметить, что призыв стартует 23 февраля 2022 года.

Пока призывают резервистов первой очереди оперативного резерва, то есть военнослужащих, которые уволились со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и приобрели определенную военную учетную специальность.

Согласно приказу, призываемые резервисты должны самостоятельно явиться в свои воинские части или территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП пришли на смену военкоматам), по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

При этом если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы.

За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Как сообщалось, 23 февраля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины на всей территории страны кроме Донецкой и Луганской областей вводится чрезвычайное положение.

"Телеграф" собрал самое главное о том, что такое режим чрезвычайного положения, и чем он отличается от военного положения.