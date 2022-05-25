Глава Европарламента радикально высказалась по поводу "сохранения лица путина"

Европейских политиков призывают сконцентрироваться на помощи Украине

В Европарламенте считают неправильной политику "умиротворения" или "сохранения лица" в отношении кровавого диктатора владимира путина, поэтому призывают европейские страны прекратить этим заниматься.

Как передает Укринформ, об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола.

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По словам главы Европарламента, к настоящему времени нужно приложить максимум усилий, чтобы помочь Украине противостоять российским оккупантам. И сейчас точно не время заниматься политикой "умиротворения" в отношении россии.

"Я все чаще слышу, что журналисты в своих вопросах используют такие словосочетания, как "сохранить лицо", "умиротворение", "как мы можем это завершить, чтобы двигаться вперед?". Мой ответ таков: разговоры о сохранении лица для россии не к месту. Не время говорить о умиротворении. Сейчас время, когда мы должны приложить все усилия (для помощи Украине — ред.)", — подчеркнула президент ЕП.

Мецола отметила, что Европа и европейские политики не должны искать причин, почему Украина не может выиграть эту войну, ведь такая риторика представляет угрозу.

"В течение следующих дней, во время Европейского совета на следующей неделе, я не хочу слышать эти слова или разговоры о том, что мы должны быть способны ответить, как мы собираемся сохранить лицо путину. Я не хочу слышать слово "умиротворение" больше никогда", – подчеркнула она.

Напомним, что так называемой "политикой умиротворения" в отношении российского диктатора занимался президент Франции Эмманюэль Макрон. В частности, он предлагал Зеленскому пойти на уступки путину и таким образом дать ему возможность сохранить лицо.

Западные СМИ из-за таких действий Макрона написали, что он пытается сыграть в отношении россии роль "доброго полицейского", в то время как глава Пентагона Ллойд Остин взял на себя роль "злого полицейского".