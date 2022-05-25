По предварительным данным, в россию не вывезли никого из украинских военных

Получают воду, пищу и медикаменты — такие главные слова услышала от руководителя полка "Азов" Дениса Прокопенко его жена Катерина. На днях женщине удалось несколько минут пообщаться с супругом, за которые она расспрашивала его об условиях, в которых содержатся защитники Мариуполя после эвакуации с территории завода.

Об этом сообщает The Guardian, передает "Телеграф".

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В целом условия можно назвать "удовлетворительные", передает слова мужа Катерина Прокопенко. Ей удалось узнать, в порядке ли сам командир "Азова" и поинтересоваться, хорошо ли с ним обращаются. Военный был не особо многословен, предполагается, что их беседа подвергалась серьезной прослушке со стороны российских оккупантов. Созвон состоялся благодаря посредничеству Красного Креста.

Разумеется, в таком случае информация, поданная Денисом Прокопенко, может оказаться не совсем правдивой. Однако Катерина утверждает, что и другие источники, из которых ей удается получать данные о судьбе бойцов "Азова" и других эвакуированных военных, говорят о более-менее нормальных условиях содержания.

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Что немало важно — к бойцам не применяется насилие. Также никто из них не был вывезен на территорию российской федерации. Сейчас все эвакуированные, раненые или просто ослабевшие после трехмесячной осады "Азовстали", находятся на территории ОРДЛО.

"Что будет дальше мы, конечно, не знаем, — говорит Катерина Прокопенко, — но на данный момент есть третьи стороны — ООН и Красный Крест — которые контролируют ситуацию".

Известно, что спутница жизни командира "Азова" уже создала организацию, которая занимается еженедельными созвонами с заключенными. Также ее сотрудники развенчивают фейки об украинских бойцах и добиваются им более комфортных условий жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой необычный вариант обмена защитников Мариуполя сейчас может обсуждаться между рф и Украиной.

Также мы показывали фотографии, которыми перед эвакуацией с завода поделился с миром один из украинских бойцов.