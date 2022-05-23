В россии заговорили об обмене бойцов с "Азовстали" — в Украине намекают на Медведчука

Защитников многострадального города хотят "судить" в Донецке

россия допускает вероятность обсуждения с Украиной обмена пленных защитников из мариупольской "Азовстали".

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Об этом в понедельник, 23 мая, не разглашая деталей, заявил заместитель главы министерства иностранных дел рф андрей руденко, — пишут росСМИ.

Ранее советник министра Министерства внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Украина сейчас ведет активный переговорный процесс с российской стороной по обмену украинских героев-защитников Мариуполя на нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

Именно поэтому, по словам Андрусива, Медведчук и решил пролить ясность в историю о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко зарабатывал на войне.

В то же время в россии уже успели отреагировать на информацию о вероятном обмене бойцов из "Азовстали" на находящегося под стражей украинского политика. В частности, спикер кремля дмитрий песков заявил, что "это совершенно разные категории, так что говорить об этом вряд ли можно".

Ранее "Телеграф" сообщал, что главарь боевиков на Донбассе денис пушилин заявил, что украинских военнослужащих, которые с первых дней войны с россией держали оборону Мариуполя от захватчиков и были эвакуированы на оккупированные территории, ожидает трибунал.