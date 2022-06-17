У росії через провали в Україні змінили ще одного важливого генерала

Через невдачі в Україні росія міняє ставлеників військових формувань

У росії чергові зміни у керівництві повітряно-десантних військ. Замість генерал-полковника андрія сердюкова, якого відсторонили від обов'язків і звинуватили у бездарному командуванні під час так званої "спецоперації" в Україні, новим командувачем призначили уродженця Донецької області генерал-полковника михайла теплинського.

Як пишуть росЗМІ, сердюкова звільнили через "провал операції в Україні та масові втрати десантників". Окрім того, зазначається, що зміни торкнулися й другої ланки командування. Тепер першим заступником командувача пдв рф став генерал-лейтенанта анатолій концевий.

В Україні вже встигли прокоментувати чергові зміни у командуванні росармії. Зокрема український блогер і військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Телеграм-каналі повідомив, що офіційної інформації щодо зміни командування поки що немає, проте її вже можна знайти у відкритих джерелах.

"Сподіваюся, що вони разом зі своїми підлеглими і надалі добре підтримають традиції випускників рязанського вищого повітряно-десантного командного училища", — написав він.

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росЗМІ пишуть про нового командувача пдв росії

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія впроваджує зміни не лише у бойових підрозділах своєї армії, а й на окупованих територіях України. Зокрема, в окупованому Донбасі, новим головним управлінцем став уродженець української держави Віталій Хоценко.