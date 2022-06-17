Росіяни масово створюють в’язниці на окупованих територіях та катують людей

Не всі ризикують виїжджати з окупації, щоб не бути "відфільтрованим"

Не менше двадцяти — саме таку кількість в’язниць та таборів для фільтрації "неугодних" українців створили на тимчасово окупованій території України російські окупанти.

Подібні цифри та більше деталей про те, що відбувається з нашими співгромадянами у захоплених населених пунктах, розповів постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк. Свою інформацію він озвучив під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ".

Чому росії не виграти війну проти України?

За його словами, росіяни не припиняють чинити військові злочини. Прямо зараз на захопленій ними території діє щонайменше два десятки в’язниць для українців. У це число він включив і "фільтраційні" табори, через які доводиться пройти багатьом жителям окупованих міст і сіл.

Більшість викрадених людей, які намагаються в російських катівнях, є жителями Запорізької та Херсонської областей — тих регіонів, що найбільше чинили опір окупації. Найчастіше їх забирають, щоб зламати силу волі, а також моральний стан тих, хто живе поряд. Росіяни намагаються поселити у населення думку, що "кожен може стати наступним".

За словами Цимбалюка, окупанти часто вдаються до насильства – як фізичного, так і сексуального, а також катують викрадених.

Також постпред України закликав суспільство згадати про в’язницю "Ізоляція", що й досі функціонує у Донецьку. Дипломат каже, що українській стороні добре відомо про "жахи, які там відбуваються".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що саме доводиться переживати тим українцям, що проходять через "фільтрацію" окупантів.

Також ми писали про те, що маріупольці намагаються агітувати йти в працівники в’язниць окупантів наглядачами.