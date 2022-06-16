Росіяни тиснуть майже на всіх напрямках Донбасу: свіжі карти бойових дій

Українські військові намагаються зупинити противника всюди

На 113-й день війни в Україні ударне угруповання російських окупантів продовжує наступати у напрямку Бахмута та Соледару, де стоять позиції Сил оборони України. Ворожа армія має намір розширити зону прориву від Попасної.

Про це у четвер, 16 червня, повідомив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, який перебуває на Сході України. За його словами, одночасно росіяни наступають й на Слов'янськ та продовжують штурм Сєвєродонецька.

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"Українське командування захищає до останньої можливості кожен метр української землі, зупинити противника намагаються зупинити всюди. Йде важка битва на виснаження, українські війська зберігають керованість та високий бойовий дух та мотивацію, це щоденний масовий подвиг, і люди роблять все можливе попри нестачу зброї та боєприпасів", — зазначив Бутусов.

Що стосується ситуації на кожному окремому напрямку боїв на Донбасі, то росіянам вдалося вийти до траси Бахмут-Лисичанськ біля сіл Нагірне та Берестове.

Росіяни вийшли до траси Бахмут-Лисичанськ біля Нагірного та Берестового

Одночасно з цим вони намагаються розширити клин прориву до Покровського (на північ), а також від Врубівки на Лисичанськ (на південь). А сам Лисичанськ, як і Сєвєродонецьк ворожа армія намагається оточити з двох сторін. Саме для цього, зазначає Бутусов, їм так необхідна траса Бахмут-Лисичанськ.

При цьому окупанти одночасно намагаються протиснутися на Лисичанськ поблизу населених пунктів Золоте, Гірське, Тошківка. Судячи з даних карти, активний наступ ведеться на Сили оборони України у цих селах з Нижнього, яке на цей момент окуповане росіянами.

Сили оборони України стримують наступ росіян у Тошківці, Гірському та Золотому

"Зупинити російський наступ можна тільки шляхом розгрому російського ударного угруповання в районі Бахмут-Попасна. Питання залишаються ті самі: контроль переднього краю, артилерійська розвідка, засоби корегування, контрбатарейної боротьби, снаряди", — зазначив Бутусов.

Він додав, що просування росіянам дається дуже дорого, а українська піхота виносить на собі основне навантаження та дає нашим артилеристам нищити ворожу армію.

Ситуація на Донбасі станом на 15 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія на східному фронті змінює тактику — крім покращення координації дій, ворог звузив фронт і на ньому поливає українських військових вогнем. При цьому наші військові на півдні України можуть провести успішний контрнаступ уже до кінця цього літа за умови постачання озброєння від союзників.