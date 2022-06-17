путін висловився щодо можливості ядерної війни

Кривавий диктатор розповів про провокації Заходу

росія, яка вже 114 днів веде повномасштабне вторгнення в Україну, застосує ядерну зброю тільки для захисту свого суверенітету.

Про це в п’ятницю, 17 червня, заявив президент росії володимир путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Глава кремля розповів, що західні політики своїми висловлюваннями нібито провокують росіян, а потім кричать, що росія загрожує світові ядерною війною. Путін додав, що застосує ядерну зброю тільки для захисту суверенітету рф.

"Нікого ми не лякаємо, нічого ми не загрожуємо, але всі повинні знати, що ми маємо для захисту свого суверенітету", — заявив путін.

Раніше путін заявив на ПМЕФ, що росія виконає всі свої цілі в Україні. Крім того, глава кремля висловився про проблеми Європи, забувши згадати про свої. Також президент рф вирішив піти по стопах Зеленського й оголосив про масштабний ремонт доріг в країні.

Нагадаємо, у Польщі запропонували дати Україні ядерну зброю, що викликало істерику в росії. Голова держдуми рф в’ячеслав володін у відповідь заявив, що в Польщі нібито "провокують ядерний конфлікт у центрі Європи".