Число жертв ракетного удару в Миколаєві зросло (фото наслідків та відео моменту)

Розвали продовжують розбирати, кількість жертв може зрости

Внаслідок ракетного удару, який рано вранці 17 червня завдали по Миколаєву, загинуло двоє людей, ще 20 постраждали.

Такі дані станом на 12:00 оприлюднив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Раніше повідомлялося про одного загиблого.

Видання "НикВести" опублікувало відео моменту прильоту ракети прямо в житловий район Миколаєва:

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За даними миколаївських рятувальників, від вибухів було пошкоджено чотири п’ятиповерхівки та одна двоповерхівка.

Двоповерховій будівлі знесло дах

Навколишні багатоповерхівки теж добре пошарпало

Людям оперативно надають допомогу

Дуже багато було пошкоджено квартир

Вибух був дуже сильний

Також зазнала пошкодження інфраструктурна будівля, — зі зрозумілих причин її адресу та назву не озвучують, проте "Новости_N" показали фото наслідків удару по ній:

На даний момент продовжують розбирати завали, і кінцева кількість жертв може змінитися.

Нагадаємо, що вранці 17 червня два гучні вибухи розбудили Миколаїв без оголошення повітряної тривоги, після чого почалися сильні пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни завдали цілої серії ракетних ударів і по Сумській області, там теж, на жаль, не обійшлося без жертв.