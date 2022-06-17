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Число жертв ракетного удару в Миколаєві зросло (фото наслідків та відео моменту)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Ракети пошкодили багато житлових будинків та інфраструктурний об’єкт у Миколаєві Новина оновлена 17 червня 2022, 12:31
Ракети пошкодили багато житлових будинків та інфраструктурний об’єкт у Миколаєві

Розвали продовжують розбирати, кількість жертв може зрости

Внаслідок ракетного удару, який рано вранці 17 червня завдали по Миколаєву, загинуло двоє людей, ще 20 постраждали.

Такі дані станом на 12:00 оприлюднив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Раніше повідомлялося про одного загиблого.

Видання "НикВести" опублікувало відео моменту прильоту ракети прямо в житловий район Миколаєва:

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За даними миколаївських рятувальників, від вибухів було пошкоджено чотири п’ятиповерхівки та одна двоповерхівка.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 17.06.2022
Двоповерховій будівлі знесло дах
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 17.06.2022
Навколишні багатоповерхівки теж добре пошарпало
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 17.06.2022
Людям оперативно надають допомогу
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 17.06.2022
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 17.06.2022
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 17.06.2022
Дуже багато було пошкоджено квартир
Наслідки ракетного удару по Миколаєву 17.06.2022
Вибух був дуже сильний

Також зазнала пошкодження інфраструктурна будівля, — зі зрозумілих причин її адресу та назву не озвучують, проте "Новости_N" показали фото наслідків удару по ній:

Під ракетний удар потрапив завод у Миколаєві
Під ракетний удар потрапив завод у Миколаєві

На даний момент продовжують розбирати завали, і кінцева кількість жертв може змінитися.

Нагадаємо, що вранці 17 червня два гучні вибухи розбудили Миколаїв без оголошення повітряної тривоги, після чого почалися сильні пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни завдали цілої серії ракетних ударів і по Сумській області, там теж, на жаль, не обійшлося без жертв.

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#Миколаїв