Росіяни хочуть побудувати нову залізничну гілку під Харковом: чим це загрожує

Окупанти сконцентрувалися на трьох напрямках атак

Українські військові тримають оборону, незважаючи на відчутні втрати у техніці. Окупанти тим часом намагаються налагодити свої поставки та відновити логістичні маршрути. Для цього на Харківщині задумали прокласти нові залізничні гілки.

Як зазначається в ранковій заяві Генштабу ЗСУ, таким чином росіяни намагаються не допустити виходу Сил оборони до державного кордону України та до тилу російських військ, які наступають на Слов’янськ.

Чому росії не виграти війну проти України?

Ймовірно, планується приєднання майбутньої гілки до російської залізничної системи, що не складно, адже Україна з країною-агресором має однакову ширину колій. Нагадаємо, залізничний вузол у Куп’янську росіяни вже відновлюють. Залізничним сполучення через Харківську область росія може зв’язатися зі Слов’янськом.

Карта залізниць у Харківській області та околицях

Нова залізнична гілка може дозволити їм не лише постачати паливо та бронетехніку в область, а й швидше перекидати техніку через неї на Донбас.

У цьому напрямку ворог продовжує наступати у бік Слов’янська. Російські війська обстрілюють з артилерії на околицях Дібрівного, Долини, Краснопілля, Грушевахи, Адамівки. Під Краснопілля намагався штурмувати, точаться бої.

Бої йдуть на околицях Краснопілля

З боку Лимана обстрілював із артилерії Сидорово та Маяки. Ситуація у Сєвєродонецьку : бої за місто йдуть, ворог намагався штурмувати за межею населеного пункту, але безуспішно. Обстрілює з РСЗВ та артилерії біля Лисичанська, Метелкіного, Устинівки, Воронового.

На Бахмутському напрямку під вогнем не лише українські військові, а й населені пункти, серед яких Берестове, Золоте, Соледар. Біля Горського, Берестового та Кодеми українським військовим вдалося знову відбити штурм ворога та завдати йому втрат. Російські окупанти відступили. Зазначимо, що Берестове знаходиться на трасі з Бахмута до Лисичанська, до якої росіяни намагаються пробитися не один день. Один з мотострілецьких полків 1-го армійського корпуса росії був виведений із зони бойових дій для відновлення боєздатності.

Біля Горського, Берестового та Кодеми окупантів відкинули

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій росія стягує нові сили до Сєвєродонецька, а на півдні намагається перегрупуватися. Також озвучили, що допомагає російській армії рухатись уперед під час штурму.