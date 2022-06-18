Арахамія після візиту Макрона та Шольца заговорив про нові переговори з РФ, але назвав умову

Повністю переговорний процес із Москвою перерваний не був

Українська делегація може відновити переговори з росією найближчими місяцями. Згідно з інсайдерською інформацією, на цьому і наполягали європейські лідери, які нещодавно приїжджали до Києва з офіційним візитом. За словами голови партії "Слуга народу" Давида Арахамії, який бере участь у російсько-українському діалозі, це, ймовірно, відбудеться десь у серпні.

При цьому є нюанс: у коментарі "Голосу Америки" політик наголосив, що це можливо лише після проведення контрнаступу української армії, яке зміцнить позиції України та дозволить диктувати умови для рф.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Арахамія зазначив, що багато говорити на цю тему не може, адже не хоче афішувати плани українських військовослужбовців на загальний огляд. Проте він запевняє, що будь-якому поновленню переговорів з росією передуватимуть активні бойові дії, де ЗСУ покажуть себе у кращому світлі.

"Думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях", — заявив політик.

Наразі, пояснює нардеп, відновлення діалогу з Кремлем неможливе — росія не виказує бажання домовлятися. На думку Арахамії, якби росіяни відійшли хоча б на позиції до 24 лютого, вести діалог мало хоча б якийсь сенс.

Читайте також: Категорія Україна Зеленський розповів, після чого буде готовий зустрітися з путіним Гарант переконаний, що йти на перемовини з агресором можна буде лише після повернення до ситуації, котра спостерігалася понад 3 місяці тому

Проте тепер процес відбуватиметься вже інакше — мова йтиме про звільнення всіх тимчасово окупованих територій, включаючи Донбас та Крим.

Додамо, що повністю переговорний процес із росіянами не припинений. У ньому "живі" ще два напрямки — гуманітарний (евакуація, обмін полоненими тощо) та продовольчої безпеки (розблокування портів, відновлення експорту пшениці).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що, найімовірніше, про поновлення переговорів з росією говоритиме французький лідер Емманюель Макрон. Повідомлялося, нібито саме на це він "підбиватиме" Володимира Зеленського.

Втім, українська влада поки не бачить для цього підстави. Більше того, вони висувають конкретні умови московським чиновникам, переконаним у своїй правоті.