У Зеленського відповіли кремлю, де поскаржилися на відсутність переговорів

Російські політики продовжують зображати із себе голубів миру

В Офісі президента не стали ігнорувати ремарку секретаря Радбезу рф миколи патрушева, який заявив про бажання росії якнайшвидше укласти мир з Україною. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, це класична схема дії росіян — влаштовувати анексії, публічні страти та знищувати населені пункти, при цьому говорячи про дипломатичне вирішення конфлікту.

Про це чиновник заявив у своєму Twitter у четвер, 16 червня, передає "Телеграф". Крім цього Подоляк пояснив, що у Кремлі мають зробити, якщо справді захочуть діалогу.

Чому росії не виграти війну проти України?

На думку українського політика, будь-які слова мають підкріплюватися конкретними діями. Особливо, коли йдеться про росію та бажання кремлівських політиків вести мирні переговори.

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Михайло Подоляк запропонував російській стороні виконати три кроки, після чого Україна вирішить, чи варто повертатися до безпосереднього діалогу з Москвою. Ці вимоги дуже прості:

припинення вогню російськими окупантами;

негайне виведення путінських військ із території нашої країни;

закриття проекту "рускій мір" в Україні.

Зазначимо, що така відповідь була реакцією на заяви миколи патрушева, який стверджує, що переговори між Україною та рф не просуваються. У цьому російський політик звинуватив виключно Київ, а не своїх колег, які всіляко затягують цей процес.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що щодо мирних переговорів із росією почав активніше заїкатися і французький президент Емманюель Макрон. Варто зазначити, що він разом із ще кількома колегами прибув до України з візитом 16 червня.