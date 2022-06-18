Загиблого на сході активіста Романа Ратушного провели в останню путь усім Києвом: ексклюзивні фото

Вклонитися світлою пам’яті захисника поспішили багато киян

Субота, 18 червня, стала жалобною для багатьох мешканців та гостей української столиці. Сотні людей прийшли у свій вихідний попрощатися із загиблим під Ізюмом на Харківщині активістом Романом Ратушним. Він був відомим громадським діячем та військовослужбовцем, його ім’я знає чимало українців.

Фотокореспондент "Телеграфа" також долучився до меморіальної церемонії, зафіксувавши миті прощання з тепер уже назавжди 24-річним Ратушним. Процесія побувала одразу у кількох локаціях Києва.

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Із 10 години ранку чимало жителів та гостей столиці йшли на заупокійну службу, яка відбулася у стінах Михайлівського собору.

Квіти до труни Ратушного несуть із самого ранку

Багато хто прийшов на похорон з прапорами України

Тепер Ромі назавжди 24...

Люди, які знали і не знали Ратушного особисто, постійно підходять, щоб попрощатися.

Люди несли із собою українську символіку, квіти та лампадки.

Так виглядає справжня скорбота

Не обійшлося без національних символів навіть на хлібі

Біль відображається на обличчі кожного, хто прийшов на похорон

Одним із учасників церемонії став мер Києва Віталій Кличко. Чиновник не стримав сліз, підійшовши до труни 24-річного захисника України.

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Багато хто демонстрував свої способи попрощатися із загиблим патріотом — хтось пропонував перейменувати вулицю на його честь, хтось виконував спеціальні мелодії, що символізують скорботу, за допомогою трембіт.

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Біля Михайлівського собору звучали трембіти

Хтось буквально розчавлений горем

Вже опівдні прощання із Романом Ратушним перемістилося на Майдан Незалежності.

Кількість тих, хто прийшов на прощання з Романом Ратушним, складно підрахувати

Катафалк, який виїхав від собору, супроводжувало безліч людей.

Тепер можливість висловити свою скорботу та останню подяку бійцю отримало ще більше простих та іменитих українців.

Ось така процесія супроводжувала катафалк

Безпосередньо похорон активіста відбудеться о 14:00 на знаменитому Байковому цвинтарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з якими почестями тіло загиблого Романа Ратушного зустрічали на Протасовому Яру у Києві, за збереження якого він боровся тривалий час.