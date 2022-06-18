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Загиблого на сході активіста Романа Ратушного провели в останню путь усім Києвом: ексклюзивні фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Труна Романа потопає в квітах Новина оновлена 18 червня 2022, 12:53
Труна Романа потопає в квітах

Вклонитися світлою пам’яті захисника поспішили багато киян

Субота, 18 червня, стала жалобною для багатьох мешканців та гостей української столиці. Сотні людей прийшли у свій вихідний попрощатися із загиблим під Ізюмом на Харківщині активістом Романом Ратушним. Він був відомим громадським діячем та військовослужбовцем, його ім’я знає чимало українців.

Фотокореспондент "Телеграфа" також долучився до меморіальної церемонії, зафіксувавши миті прощання з тепер уже назавжди 24-річним Ратушним. Процесія побувала одразу у кількох локаціях Києва.

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Із 10 години ранку чимало жителів та гостей столиці йшли на заупокійну службу, яка відбулася у стінах Михайлівського собору.

Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Квіти до труни Ратушного несуть із самого ранку
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Багато хто прийшов на похорон з прапорами України
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Тепер Ромі назавжди 24...
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Люди, які знали і не знали Ратушного особисто, постійно підходять, щоб попрощатися.

Люди несли із собою українську символіку, квіти та лампадки.

Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Так виглядає справжня скорбота
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Не обійшлося без національних символів навіть на хлібі
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Біль відображається на обличчі кожного, хто прийшов на похорон

Одним із учасників церемонії став мер Києва Віталій Кличко. Чиновник не стримав сліз, підійшовши до труни 24-річного захисника України.

Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Смерть Романа Ратушного, здається, підкосила навіть Кличка

Багато хто демонстрував свої способи попрощатися із загиблим патріотом — хтось пропонував перейменувати вулицю на його честь, хтось виконував спеціальні мелодії, що символізують скорботу, за допомогою трембіт.

Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Українці одразу заявили про бажання увічнити Романа в історії
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Біля Михайлівського собору звучали трембіти
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Хтось буквально розчавлений горем
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022

Вже опівдні прощання із Романом Ратушним перемістилося на Майдан Незалежності.

Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Кількість тих, хто прийшов на прощання з Романом Ратушним, складно підрахувати

Катафалк, який виїхав від собору, супроводжувало безліч людей.

Тепер можливість висловити свою скорботу та останню подяку бійцю отримало ще більше простих та іменитих українців.

Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022
Ось така процесія супроводжувала катафалк
Роман Ратушний похорони Київ 18.06.2022

Безпосередньо похорон активіста відбудеться о 14:00 на знаменитому Байковому цвинтарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з якими почестями тіло загиблого Романа Ратушного зустрічали на Протасовому Яру у Києві, за збереження якого він боровся тривалий час.

Теги:
#Україна #Київ #Війна #Похорон #Прощання #Загиблий #Роман Ратушний