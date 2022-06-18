Поповнив чергу до пекла: на Донбасі ліквідувався комбат терористів

За версію прокремлівських пропагандистів, комбат загинув у аварії

На Донбасі загинув командир батальйону так званої "народної міліції днр" із позивним "Пуля". Деталі смерті комбата поки що не розголошують.

Як у своєму Телеграм-каналі повідомив російський військовий пропагандист Олександр Сладков, "Пуля" трагічно загинув під час дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на сході України. Проте жодних деталей події, а також того, що стало причиною смертельної аварії, він не оприлюднив.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, які уранці 18 червня, поширюють інформацію щодо загибелі комбата, справжнє ім'я "Пулі" — Євген. Саме він нещодавно був одним з бійців росармії, які штурмували передмістя Авдіївки.

Кобмат "Пуля" загинув на сході України

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Варто відзначити, що жодних фотографій або відеозаписів з місця дорожньо-транспортної пригоди, яка стала причиною смерті чергового російського злочинця, пропагандисти також не публікують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським захисникам, які впродовж 115 днів невпинно боронять землі Батьківщини, вдалося відправити до пекла ще одного російського пропагандиста — сергія постнова. Військовий журналіст з рф брав участь у так званій "спецоперації" в Україні у складі угруповання "V" і знімав пропагандистський контент від самого початку повномасштабного вторгнення росії.